Ezek a legjobb ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten

Az idei augusztus 20-ai programkavalkádban tényleg mindenki találhat valami kedvére valót! Összegyűjtöttük a legjobbakat Budapesten.
Az államalapítás és Szent István ünnepe évről évre hatalmas tömegeket vonz a fővárosba. Ilyenkor Budapest utcái megtelnek zászlókkal, árusokkal, zenével, és persze az ország leglátványosabb tűzijátékával. De nem csak az esti fényshow miatt érdemes útnak indulni: a nap folyamán számos izgalmas, kreatív, de ingyenes program várja a látogatókat.
A főváros idén is bővelkedik a Szent István-naphoz kapcsolódó, ingyenesen látogatható programokban. A kézműves vásároktól kezdve a gasztronómiai élményeken át a családi fesztiválokig minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást.
A Budai Vár idén is megtelik kézműves mesterek portékáival, látványműhelyekkel és népi kulturális programokkal.
A legkisebbeket és a meserajongókat a Városliget szívében várja a Varázsliget, ahol egész nap bábjátékok, mesekoncertek, kézműves foglalkozások és mesehősök gondoskodnak a családi szórakozásról.
A kreatív ipar legjava költözik be két napra a Millenárisra a Szent István Nap alkalmából. Kézműves workshopok, design-termékek, interaktív alkotóprogramok és a fenntartható divat várja azokat, akik szívesen készítenek valami egyedit.
Az ország egyik legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol idén a vadhús- és halételek kerülnek a középpontba. A Duna-parti sétányon sorakoznak fel a kézműves ínyencségek, helyi különlegességek és zenés programok.
A főváros egyik legzöldebb pontján, a Margit-szigeten sportos, zenés és játékos programok várják a kicsiket és nagyokat a Szent István Napon. Szuper lehetőség ez az aktív kikapcsolódásra az egész családnak.
Ilyen volt tavaly a tűzijáték a fővárosban – idén se hagyd ki!
