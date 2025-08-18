UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ezek a legjobb ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 08:15
A nyár utolsó nagy ünnepe, mindig különleges hangulatot hoz magával a fővárosba. Az augusztus 20-ai programok Budapesten idén is minden korosztálynak tartogatnak meglepetéseket.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az idei augusztus 20-ai programkavalkádban tényleg mindenki találhat valami kedvére valót! Összegyűjtöttük a legjobbakat Budapesten. 

Ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten, amikből minden korosztály válogathat
Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Az államalapítás és Szent István ünnepe évről évre hatalmas tömegeket vonz a fővárosba. Ilyenkor Budapest utcái megtelnek zászlókkal, árusokkal, zenével, és persze az ország leglátványosabb tűzijátékával. De nem csak az esti fényshow miatt érdemes útnak indulni: a nap folyamán számos izgalmas, kreatív, de ingyenes program várja a látogatókat. 

5 ingyenes augusztus 20-ai program Budapesten 

A főváros idén is bővelkedik a Szent István-naphoz kapcsolódó, ingyenesen látogatható programokban. A kézműves vásároktól kezdve a gasztronómiai élményeken át a családi fesztiválokig minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást. 

Mesterségek Ünnepe – Augusztus 17–20., Budai Vár, Szentháromság tér

Budai Vár: Mesterségek Ünnepe
Fotó: Purger Tamás /  MTI

A Budai Vár idén is megtelik kézműves mesterek portékáival, látványműhelyekkel és népi kulturális programokkal. 

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból: 

  • 10:00 Reggeli köszöntő a Virtus Dudazenekarral 
  • 12:00 Örökség Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület gálaműsora 
  • 15:00 Kenyéráldás ünnepség 
  • 16:30 „folkTrend!” divatbemutató 
  • 18:00 Tázló Együttes koncert 
  • 20:00 Örömtánc – Fitos Dezső Társulat 
  • Egész napos kézműves foglalkozások, mesemondás, bábelőadás a Dísz téren 

Varázsliget – Augusztus 19–20., Városliget

Ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten, amikből minden korosztály válogathat
Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

A legkisebbeket és a meserajongókat a Városliget szívében várja a Varázsliget, ahol egész nap bábjátékok, mesekoncertek, kézműves foglalkozások és mesehősök gondoskodnak a családi szórakozásról. 

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból: 

  • 10:00 Süsü, a sárkány kalandjai 
  • 11:30 Tintaló bábjáték 
  • 13:00 Egyszervolt Mesezenekar koncert 
  • 15:30 Vuk – filmvetítés 
  • 17:00 Süsü világa 
  • Egész nap: kézműveskedés, cirkuszi játszóház, interaktív bemutatók 

Kreatív Fesztivál – Augusztus 19–20., Millenáris

Millenáris: Kreatív Fesztivál
Fotó: Lakatos Péter /  MTI

A kreatív ipar legjava költözik be két napra a Millenárisra a Szent István Nap alkalmából. Kézműves workshopok, design-termékek, interaktív alkotóprogramok és a fenntartható divat várja azokat, akik szívesen készítenek valami egyedit. 

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból: 

  • 10:00-18:00 Tűzijáték a Dunán - Közös vászonfestés 
  • 10:00–18:00 Tufting varázslat, bőrműhely, illóolaj készítés 
  • 10:00–18:00 Upcycling workshopok és fenntartható divatbemutatók 
  • 10:00-18:00 Öntsd formába a fényt! – Lámpakészítő workshop 

Magyar Ízek Utcája – Augusztus 18–20., Várkert Bazár – Várkert rakpart

Várkert Bazár: Magyar Ízek Utcája
Fotó: Mónus Márton /  MTI

Az ország egyik legnagyobb gasztrofesztiválja, ahol idén a vadhús- és halételek kerülnek a középpontba. A Duna-parti sétányon sorakoznak fel a kézműves ínyencségek, helyi különlegességek és zenés programok. 

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból: 

  • 10:00 Szent István-napi kenyerek ünnepélyes megszegése 
  • 11:00 Bábelőadás: Vitéz László és az elátkozott malom 
  • 14:00 Harakyru Band koncert 
  • 17:00 Blues Rádió Budapest 
  • 18:30 DJ Hobbista 

Családi Élménysziget – Augusztus 19–20., Margit-sziget, Nagy-rét

Ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten, amikből minden korosztály válogathat
Fotó: Ungvari Attila /  Shutterstock 

A főváros egyik legzöldebb pontján, a Margit-szigeten sportos, zenés és játékos programok várják a kicsiket és nagyokat a Szent István Napon. Szuper lehetőség ez az aktív kikapcsolódásra az egész családnak. 

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból: 

  • 09:00–17:00 Sportfoglalkozások 
  • 10:00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncert 
  • 17:00 Zoltán Erika koncert 
  • 18:30 Band of StreetS fellépés 

Ilyen volt tavaly a tűzijáték a fővárosban – idén se hagyd ki!

