Ezek a legjobb ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten

Az idei augusztus 20-ai programkavalkádban tényleg mindenki találhat valami kedvére valót! Összegyűjtöttük a legjobbakat Budapesten.

Ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten, amikből minden korosztály válogathat

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Az államalapítás és Szent István ünnepe évről évre hatalmas tömegeket vonz a fővárosba. Ilyenkor Budapest utcái megtelnek zászlókkal, árusokkal, zenével, és persze az ország leglátványosabb tűzijátékával. De nem csak az esti fényshow miatt érdemes útnak indulni: a nap folyamán számos izgalmas, kreatív, de ingyenes program várja a látogatókat.

5 ingyenes augusztus 20-ai program Budapesten

A főváros idén is bővelkedik a Szent István-naphoz kapcsolódó, ingyenesen látogatható programokban. A kézműves vásároktól kezdve a gasztronómiai élményeken át a családi fesztiválokig minden korosztály találhat kedvére való kikapcsolódást.

Mesterségek Ünnepe – Augusztus 17–20., Budai Vár, Szentháromság tér

Budai Vár: Mesterségek Ünnepe

Fotó: Purger Tamás / MTI

A Budai Vár idén is megtelik kézműves mesterek portékáival, látványműhelyekkel és népi kulturális programokkal.

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból:

10:00 Reggeli köszöntő a Virtus Dudazenekarral

12:00 Örökség Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Egyesület gálaműsora

15:00 Kenyéráldás ünnepség

16:30 „folkTrend!” divatbemutató

18:00 Tázló Együttes koncert

20:00 Örömtánc – Fitos Dezső Társulat

Egész napos kézműves foglalkozások, mesemondás, bábelőadás a Dísz téren

Varázsliget – Augusztus 19–20., Városliget

Ingyenes augusztus 20-ai programok Budapesten, amikből minden korosztály válogathat

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A legkisebbeket és a meserajongókat a Városliget szívében várja a Varázsliget, ahol egész nap bábjátékok, mesekoncertek, kézműves foglalkozások és mesehősök gondoskodnak a családi szórakozásról.

Ízelítő az augusztus 20-ai programokból:

10:00 Süsü, a sárkány kalandjai

11:30 Tintaló bábjáték

13:00 Egyszervolt Mesezenekar koncert

15:30 Vuk – filmvetítés

17:00 Süsü világa

Egész nap: kézműveskedés, cirkuszi játszóház, interaktív bemutatók

Kreatív Fesztivál – Augusztus 19–20., Millenáris

Millenáris: Kreatív Fesztivál

Fotó: Lakatos Péter / MTI

A kreatív ipar legjava költözik be két napra a Millenárisra a Szent István Nap alkalmából. Kézműves workshopok, design-termékek, interaktív alkotóprogramok és a fenntartható divat várja azokat, akik szívesen készítenek valami egyedit.