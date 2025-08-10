"Istennő vagy édes" - vadító szerelésben támogatja Donatellát Kiszel Tünde

Köztudott, hogy Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella szépsége mellett énekhangjával is hódít. Mint arról korábban beszámoltunk, a naptárdíva 24 éves lánya még 2020-ban kezdte meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karán, klasszikus ének szakon. Most pedig, hogy lediplomázott, úgy döntött, folytatja tanulmányait. Ennek kapcsán nemrég pedig örömmel számolt be arról, hogy felvették őt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterképzésére operaénekes-szakirányon.

Kiszel Tünde mindenben támogatja lányát. Fotó: MW archív

Hihetetlenül nehéz felvételt nyerni, hiszen sokszoros a túljelentkezés, de bejutottam, amit szinte még fel sem fogtam

- közölte felvételét követően Donatella, akire édesanyja nem is lehetne büszkébb.

Kiszel Tünde ezt pedig, amikor csak lehet, ki is mutatja. Ha ugyanis szabadideje van, akkor állandóan jelen van Donatella fellépésein, koncertjein. És nem volt ez másként most sem, amikor is a naptárkirálynő a városmajori szabadtéri színpadhoz igyekezett elképesztően csodás szerelésében, amit meg is osztott rajongóival:

Indulok drága Donatellám fellépésére

- írta legújabb posztja mellé, amelyen egy mélyen dekoltált babakék ruhában "uralta" környezetét, amelyet követői is szóvá tettek:

Istennő vagy édes

- jegyezték meg Tündének, akinek lánya nemrég nagy fejszébe vágta a fejét, színésznőnek állt:

Fél évvel ezelőtt keresett fel Kálmán Henrietta, a HeArt Társulat vezetője. Meglepett, hiszen színészi végzettségem nincs, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy középiskola előtt nagy álmom volt, hogy színészképzőbe menjek, később pedig Földessy Margit Színitanodájában tanultam

- osztotta meg Donatella.