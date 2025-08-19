„Grandiózus, hollywoodi látásmódban gondolkodunk” – interjú Réti Barnabással az augusztus 20-i tűzijáték művészeti koncepciójáról

Ha röviden kellene megfogalmazni, mi a show kulturális, művészeti, vagy akár társadalmi üzenete?

Számomra a legfontosabb, hogy átadjunk egy örök érvényű üzenetet. Az első két évben, amikor én írtam a szövegét a shownak, mindig belefoglaltam a személyes indíttatásomat, hogy mennyire fontos megőrizni a kulturális identitást. Külföldön élve értettem meg igazán, mit jelent magyarnak lenni: hogy a hazánk, a nyelvünk és a kulturális örökségünk pótolhatatlan.

A másik alapvető érték a hit, amit az ember vagy önmagában talál meg, vagy Istenben, de valamiben mindenképp meg kell találja.

Ez nem kötődik számomra szükségszerűen a valláshoz. Mindenkinek kell, hogy alapvetően legyen hite az élethez. Augusztus 20-ának ünnepe erről is szól: hogy Magyarország minden történelmi vihar és nehézség ellenére létezik. Az őseink ezt mindig megmutatták, a tetteikről pedig máig megemlékezünk minden évben egy-egy külön időszak kapcsán. Ugyanez az egyes emberek életére is levetíthető a mai napig. Ez a néhány millió ember egy nyelvet beszél, amelyet rajtunk kívül senki sem ért, és mégis életben tartjuk. Ez csoda, amit érdemes ünnepelni, és nem szabad elfelejteni, hogy az ember honnan jött, hogy mi az, ami már megvan neki, amire támaszkodni tud. Külföldön színészként sokszor tapasztaltam, hogy a magyar származás önmagában nem jelent sokat, meg kell mutatni, miben vagyunk egyediek. Ha ezt vállaljuk, hittel képviseljük, akkor bármilyen helyzetben helyt tudunk állni. Ez a show üzenete is: büszkén, hittel képviselni azt, akik vagyunk, és így szembe nézni a nehéz helyzetekkel.

Az augusztus 20-ai show egyszerre hagyományőrzés és innováció. Külföldön is felkapták már a fejüket erre a magyarságtudatra?

Manapság sokan élnek vagy dolgoznak külföldön, de hiába költözik valaki Amerikába vagy Angliába, soha nem lesz teljesen amerikai vagy angol. Saját tapasztalatból tudom, mennyire fontos, hogy az ember a saját kulturális gyökereit képviselje. A világban képviselnünk kell magunkat a kulturális értékeinkkel. Egy ilyen show keretében ezt könnyebb eljuttatni a nemzetközi sajtóhoz, és megmutatni: itt van egy ország Európa közepén, ami minden viszontagság ellenére őrzi a hagyományait. A tűzijáték koncepciója ebben is különleges: a világon nincs még egy olyan nemzeti ünnep, ahol tűzijátékkal mesélik el a nemzet történetét. Nálunk a látványosság mellett van edukáció, emlékezés és történetmesélés is. Fényfestés, drónok, zene, narráció, fényshow – komplex, akár egy színházi előadás. Ennek a formátumnak köszönhetően az augusztus 20-i tűzijáték háromszor nyerte el az Eventex Awards nemzetközi díját, és számos egyéb elismerést kapott. A Nuvu Kft., a pirotechnikai kivitelező cég, szintén díjazott a szakmában. Külföldi kollégák is mindig gratulálnak, sőt sokan kifejezetten úgy időzítenek, hogy augusztusra jöjjenek forgatni Budapestre. Például James Darcy brit színésszel egy közös forgatáson végig a tűzijátékról beszélgettünk, mert annyira kíváncsi volt rá. Jó érzés látni, hogy ez a magyar ünnep nemzetközi szinten is elismerést vált ki.