Nagy Ő Virág üzent Stohl Andrásnak: „Ha én is megyek, akkor baj nem lehet”

A Nagy Ő című sikerműsor hétfő esti nagy bejelentése szinte mindenkit meglepett, hiszen Stohl Andrásra senki sem gondolt. Vagyis majdnem senki, hiszen Péntek-Gyulai Virág állítja, ő valahogy sejtette, hogy a válását csak nemrég bejelentő színész lehet a következő széria nagy dobása. Adódik is a kérdés, hogy vajon Nagy Ő Virág nekidurálja -e magát harmadszor is és harcba száll-e A Nagy Ő Stohl András szívéért. Vagyis szeretne-e rózsát „Andrástohl”? A Bors neki is szegezte a kérdést…

Stohl András Nagy Ő-ként akár fogadhatná is a rózsaveteránnak számító Virágot (Fotó: TV2/Bors)

Nagy Ő Virág szerint Stohl András tökéletes választás

„Őszintén szólva leesett az állam, annyira meglepődtem. Persze láttam korábban találgatásokat, hogy ki lehet idén a Nagy Ő és Stohl Andrást nagyon kihangsúlyozták a műsor rajongói” – kezdte lapunknak Nagy Ő Virág, aki szerint a színész tökéletes választás a feleségkereső álompasi szerepére.

Olvastam kommenteket a bejelentés után és látom, hogy a nép egy kicsit haragra gerjedt, de én azt mondom, hogy jó választás

– mondta lapunknak Virág, aki hozzátette: „Úgy gondolom, hogy vicces lesz, hiszen néztem az Ázsia Expressz előző évadában, ahol Till Attilával együtt szerepelt és mindketten pozitív csalódást okoztak nekem. Stohl András érzi a humort, laza csávó, nem egy karót nyelt figura. Mi kellhet még?” – sorolta Buci előnyeit a Nagy Ő veteránja.

A Nagy Ő Stohl András számára hatalmas kihívást jelent (Fotó: TV2)

Na, de akkor Virág triplázik?

És most térjünk rá a lényegre! Péntek-Gyulai Virág jelentkezik a műsorba? „Győzzön meg engem! Ha kapok tőle egy üzenetet, hogy: „Virág! Virág! Légyszi! Légyszi!” Akkor talán... Ha én is megyek, akkor baj nem lehet, hiszen régóta mondom, hogy én vagyok a legjobb választás, senki más. Hogy magamtól jelentkezem -e? Talán igen, talán nem. Ki tudja? Jó találgatást és tippelgetést! Sok puszi!” – idézte Kiszel Tünde legendás mondatait a két Nagy Ő-t is megjárt Virág.