Sírva intettek búcsút az Ázsia Expressznek Stohl Andrásék

Till Attila és Stohl András kiesése bár nem volt váratlan, mégis felkészületlenül érte a teljes stábot és erős érzelmeket szabadított fel az Ázsia Expressz befutójának perceiben. Nemcsak Ördög Nóra és a játékosok könnyezték meg búcsút, de a színész és a műsorvezető is elsírta magát. Till Attila szólalt meg először, miután világossá vált, hogy a csapat nélkülük utazik Tajvanra az idei évad utolsó két szakaszára.

Stohl András és Till Attila búcsúztak az Ázsia Expressz 2024-es évadától (Fotó: TV2)

Stohl Andrást új dolgokra tanította meg az Ázsia Expressz

– Nekünk is hiányozni fog ez az egész. Én mindenkinek azt mondom, hogy sok szerencse is kell ehhez. Tőlünk most elpártolt, de nem kell rá haragudni, mert holnap is szükség lesz rá. Nem lehet mit csinálni. Most átkozzam el a szerencsét? Utána mit csinálok? – kezdte a TV2 emblematikus arca, akitől Stohl Buci vette át a szót. – Furcsa verseny ez, mert semmi sem egyértelmű. Talán éppen az fog a legjobban hiányozni, hogy itt nincsen olyan, hogy fekete, vagy fehér. Én itt megtanultam elengedni… Én egy nagy versenyző vagyok. Egy ilyen nagy, Anna, Jolly, vagy Barbi-féle, aki nem akar és nem is tud veszíteni.

És most ötvenhét évesen ezt valahogy megtanultam a barátom mellett, hogy el lehet engedni.

Igyunk egy kávét…! – idézte sírva, nevetve Till Attila szállóigévé vált mondatát, amit a műsorvezető a legváratlanabb és legfeszültebb helyzetekben is ki tudott mondani, oldva ezzel az Andrásban dúló versenyszellem szorításán.

Till Attila és Stohl Buci sírva, nevetve intettek búcsút a TV2 sikerműsorának.

„Nekem ő nagy lecke volt”

– Ha Till Attila megengedi magának Stohl Andrással szemben, hogy egy iszonyatos versenyhelyzetben ezt kimondja… Tilláról nagyon nehéz véleményt mondani. Ő egy egészen különleges ember. Olyan dolgokat és összefüggéseket tud meglátni már reggel fél hétkor, hogy azt az ember el sem tudja képzelni. Annyi mindent tanultam a négy hét alatt, annyi tudást szívtam be tőle… Közben pedig nem érti, mennyi kettő meg kettő és folyamatosan pofázik. Nekem ő nagy lecke volt – tette hozzá Stohl András, aki elismerte, szomorúan hagyja ott Ázsiát. – Ha valaminek vége van, az mindig szomorú. Vége azoknak az élményeknek, amit hozott ez a műsor. Vége azoknak a személyes kapcsolódásoknak, amiket hozott.

Aztán persze lesznek újak, de ha valaminek vége van, az mindig elszomorítja az embert.

Legalábbis engem… – zárta gondolatait a színész, majd Till Attilával együtt kicsit bicegve elhagyta a forgatási helyszínt, miközben zenget a: Szép volt fiúk!

