Nagy Ő Virág követeli a jussát: „Igazságot Virágnak! Ide a műsoromat!”

A Nagy Ő című sikerműsor két évadát is megjárt, különös, különleges egyéniség, maga is gyakran szembesül a komment szekcióban gyakran felmerülő kérdéssel: Miért is nincs még neki egy saját, kizárólag rá épülő műsora? Nos, Nagy Ő Virág készen áll a kihívásra!