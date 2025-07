Stohl András felesége súlyos döntést hozott, nagy pofon ez A Nagy Ő-nek

Az 58 éves színésznek még a hétfői vihar és esőzés sem kellett volna ahhoz, hogy alaposan felkavarja az állóvizet. A TV2 ugyanis július 7-én bejelentette, hogy Stohl András lesz a Nagy Ő, vagyis az ő kegyeiért és vörös rózsáiért versengenek majd a lányok és asszonyok a reality következő évadában.

Stohl András Nagy ő-ként tér vissza a képernyőre (Fotó: archív / hot! magazin)

A nagy bejelentés kisebb döbbenetet váltott ki a netezőkből, már csak azért is, mert Stohl András alig pár hete, június 19-én jelentette be, hogy 5 év házasság után elválik kislánya édesanyjától, Stohl Vicától. Buci és Vica szerelme még 10 éve szökött szárba, és bizony külső szemmel nézve igencsak álomszerűnek tűnt. A színész a Centrál Színház büféjében pillantotta meg először a szemrevaló lányt, akit egész egyszerűen nem tudott kiverni a fejéből. Öt évvel később össze is házasodtak, három évvel ezelőtt pedig megszületett közös lányuk, Bella Julianna.

Stohl András válása sokakat ért hideg zuhanyként. A rajongóknak persze feltűnt, hogy még mindig a közös házukból osztanak meg fotókat, ezért páran reménykedni kezdtek abban, hogy talán még van esély a békülésre, ám nekik csalódniuk kellett.

Stohl András elvált 5 év házasság után Vicától (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Stohl András felesége eldobta a színész nevét

Nem elég ugyanis, hogy a színész hamarosan egy műsorban fog esténként válogatni a csinos jelentkezők között, Stohl András felesége A Nagy Ő bejelentése előtt nem sokkal megváltoztatta a nevét az Instagramon. Immár nem Stohl Vica néven enged betekintést az életébe, hanem a K_Vica nevet használja. Sőt, még a közös képeket is letörölte, mintha így is szabadulni akarna az emlékektől és nem akarná, hogy bármi a színésszel közös életére emlékeztesse.

Kitálalt egy bennfentes a válás részleteiről

Egy neve elhallgatását kérő ismerős a hot! magazinnak nemrég elmondta: nem egy harmadik fél vezetett a színész és Vica válásához.

„Egyszerűen eltávolodtak egymástól. Küzdöttek, harcoltak, hogy megmentsék a házasságukat, de nem volt visszaút. Azt viszont leszögezném, hogy nem volt harmadik fél, ez nem játszott közre a válásban” – avatta be a hot! magazint egy bennfentes.