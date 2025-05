Nagy Ő Virág ezért nem magyar színekben lett szépségkirálynő

Nagy Ő Virág, ha nem is teljes titokban, de meglehetősen csendben „jött, látott és győzött” a Törökországban megrendezett Miss Europe of Eurasia 2025-ös versenyén. Igen, a rengeteg induló közül, őt választották Európa legszebb hölgyének. Péntek-Gyulai Virág, először a Borsnak mesélt élményeiről és arról, hogy miért és miként Erdélynek szerezte meg a rangos címet.

Nagy Ő Virág szépségverseny szereplése meglehetősen jól sült el (Fotó: Bors)

Nagy Ő Virág: „A szüleim Erdélyből származnak, így nem csak a hasamra ütöttem”

„Nem véletlen, hogy a szalagon Transylvania szerepel, hiszen Erdély színeiben indultam a szépségversenyen. Ez nem szokatlan tőlem, hiszen már Balin is pont így indultam egy másik szépségversenyen.

Egy alapítványon keresztül jutottam ki, és mivel a csapatban már volt magyar lány, így lettem én az Erdélyt képviselő induló.

Külföldi versenyeken egyébként ez bevett szokás. Volt olyan lány is, aki ugyan orosz származású, de Németországban él, így német színekben indult. Egyébként a szüleim Erdélyből származnak, így nem csak a hasamra ütöttem, amikor leadtuk a nevezésemet” – árulta a Nagy Ő sztárja, aki csodálatosan érezte magát Törökországban, ahol a szépségversenyt megrendezték.

Nagy Ő Virág Erdély színeiben nyerte meg a rangos szépségversenyt (Fotó: Facebook)

„Többet az életben nem csinálok ilyet, de végigvittem”

„Egyszerűen imádom Törökországot és már most alig várom, hogy visszamenjek! Fantasztikus volt a szervezés. A tíz nap olyan volt, mint egy tökéletes nyaralás, bár a lányokkal nem igazán értettem szót, hiszen rengeteg orosz csaj volt kint, akik bár biztosan beszéltek angolul, leginkább egymás társaságát keresték, így én egy kukkot sem értettem abból, amit mondtak. Nem is baj, hiszen így legalább nem értettem, ha engem, az egyébként magasan a legesélyesebbet szidtak” – mesélte nevetve a TV2 sikerműsorának korábbi szereplője, aki azt sem titkolta el a zsűri előtt, hogy ő bizony Magyarországon igazi híresség, aki kétszer is küzdött már a Nagy Ő kegyeiért. Jákob Zoltán kikosarazott „menyasszonya”, aki szerint a lehengerlő személyiségével és a megjelenésével sikerült végül meggyőznie a többségében orosz szakemberekből álló zsűrit arról, hogy bizony ő a mezőny és egyben az öreg kontinens legszebbje. Péntek-Gyulai Virág ugyanakkor keményen megharcolt a győzelemért. „Kő keményen diétáztam egy hónapig a verseny előtt. Többet az életben nem csinálok ilyet, de végigvittem. Persze nem nagyon volt rá szükségem, de a barátnőm figyelmeztetett, hogy kint reggeltől estig zabálni fogok és bizony igaza lett.

Négy kiló mínusszal érkeztem és a konkrét versenyre már vissza is nyertem a versenysúlyom”

– nyilatkozta lapunknak Nagy Ő Virág, akinek innen is gratulálunk a nem mindennapi sikerhez.