Hajdú Péter elárulta, mi volt a legdrágább költése: „4 milliót fizettem érte...”

„Azzal kezdeném, hogy gyerekkoromban szenvedélyesen gyűjtöttem a külföldi pénzeket és ha az emlékeim nem csalnak, egész sok országból sikerült is szereznem érméket és papírpénzeket. Aztán egy időben a Fradi-kártyákért voltam oda. De hogy a kérdésre is válaszoljak, van egy Rolex órám, amit négymillió forintért vásároltam. Ennél van jóval olcsóbb és jóval drágább modell is, szóval nem estem túlzásba, ráadásul ez az óra idő és értékálló, vagyis befektetésként is tekinthetek rá. Egyébként ruhák tekintetében is megesik, hogy beruházok egy-egy komolyabb értéket képviselő darabba, de nem különösebben ragaszkodom a nagy és drága márkákhoz. A lényeg itt is a funkcionalitáson van” – magyarázta Hajdú Péter.