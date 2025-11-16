"Megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek" – megtudtuk, miért késelte halálra Dániel Adriennt Kaposváron

Mentők és rendőrök lepték el november 15-én este Kaposváron a Könyves Kálmán utcát – írta meg a Bors. Információink szerint egy családi házhoz igyekeztek, ahol borzasztó tragédia történt. Az ott élő 23 éves Adriennt és nagybátyját megkéselte a lány exbarátja. A fiatal nő a helyszínen meghalt, míg rokonát kórházba szállították. A kaposvári emberölés után B. Dánielt a rendőrök elfogták.

A kaposvári emberölés során meghalt egy 23 éves fiatal lány Fotó: 123rf.com

Kaposvári emberölés: Dániel mindenkit ki akart végezni

A Bors információi szerint még a helyszínen, a családi háznál elfogták a rendőrök azt a fiatal férfit, aki megkéselte korábbi barátnőjét és annak rokonát. Kiderült, azért kezdett ámokfutásba, mert a lány szakítani szeretett volna vele. A Borsnak egy közeli barát mesélte el a részleteket.

Az egész utca felbolydult este

– kezdte lapunknak a férfi. "Több mentő jött, és majdnem egy tucatnyi rendőrautó. Adriennék házához mentek, ahol kiderült, hogy megölték a lányt. Hamar fény derült arra is, hogy ki volt a tettes, az exbarátja! A fiú tette után nem menekült el, megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek, akik végül magukkal is vitték."

Ebben az utcában késelte meg áldozatait Dániel Fotó: Google Maps

Az ismerős szerint B. Dániel kést rántott, ezzel akarta lemészárolni a családot.

Úgy tudom, hogy a gyilkosság előtt heves vita alakult ki Dániel és Adrienn között, ugyanis a lány szakítani próbált a fiúval

– meséli tovább.

Dániel ideges lett, majd a késsel először Adrienn, majd a lány nagybátyja ellen fordult, akit szintén megsebesített. Őt a mentők vitték el, míg a fiút a rendőrök



– zárta szavait.

A gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin lapunknak megerősítette. Részletes tájékoztatást későbbre ígért.