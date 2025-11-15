„Nagyon szomorú állapot” - Kiszivárgott Schumacher-képek sokkolják a világot

Közel 12 év telt el Michael Schumacher tragikus síbalesete óta, ám a Forma–1 történetének egyik legnagyobb alakjáról most újabb, szívszorító részletek láttak napvilágot. A legenda továbbra is elzártan él svájci otthonában, ahol éjjel-nappal gondozók vigyáznak rá, miközben a család kétségbeesetten próbálja megóvni a magánéletét.

Továbbra is több száz felvétel lehet rossz kézben a 12 éve ápolásra szoruló Michael Schumacherről

Fotó: AFP

„Nagyon szomorú állapot” – állítják a szakértők

A finn idegsebész, Dr. Jussi Posti úgy véli, hogy Schumacher állapota évek óta „aligha változott”. A német riporteri oldalról pedig Felix Gorner drámai szavakkal írta le, milyen lehet ma a hétszeres világbajnok élete: „Egy olyan ember… aki már nem tudja a nyelvét kommunikációra használni. Nagyon szomorú állapot.”

A bírósági iratokból is hasonló kép rajzolódik ki: Schumacher „részben tehetetlen, ápolásra szoruló és láthatóan megviselt” – olvasható bennük.

A család összezárt – és így kommunikál velük Michael

Bár Schumacherhez csak a kiválasztottak juthatnak be, mint Jean Todt, Ross Brawn vagy Gerhard Berger. A források szerint a legenda szavak nélkül, többnyire a szemével kommunikál.

Felesége, Corinna Schumacher továbbra is rendíthetetlen: „Michael mindig védett minket, most pedig mi védjük őt.”

Fiuk, Mick pedig megrendítő vallomást tett egy dokumentumfilmben: „Mindent feladnék, ha újra beszélhetnék vele.”

Kiszivárgott képek és zsarolás rázta meg a Schumacher-családot

A Schumacher-család nemcsak a tragédia fájdalmával él együtt, hanem azzal is, hogy titokban készült képeket és orvosi iratokat próbáltak meg zsarolásra felhasználni.

A volt kidobóember, Yilmaz Tozturkan és társai 12 millió fontot követeltek, hogy ne hozzanak nyilvánosságra csaknem 900 fotót és 600 videót. A férfit végül három év börtönre ítélték, de a történet ezzel nem ért véget: egy eltűnt merevlemez még mindig nem került elő, ami újabb fenyegetés lehet.

A sötét botrány mellett örömhír is érte a családot

A sok fájdalom közepette végre ünnepelhettek is. David Schumacher, Michael unokaöccse, eljegyezte szerelmét, a magyar autóversenyzőt, Keszthelyi Vivient.