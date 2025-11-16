Kaposvári emberölés: a csodaszép Adriennt késelték halálra

Bilincsben vezették el a helyszínről azt a fiatal férfit, aki feltételezhetően meggyilkolta szombat este a barátnőjét, Adriennt. A Bors információi szerint B. Dániel összeveszett a gyönyörű 23 éves Adriennel, kést rántott és halálra szurkálta a lányt. A kaposvári emberölés egy családi házban történt egy csendes kis utcában.

Még szinte alig élt a 23 éves, gyönyörű Adrienn. A Bors információi szerint az exbarátja B. Dániel támadt rá egy vita után a lányra egy családi házban. Dulakodtak, majd a fiatal férfi kést rántott és megszurkálta vele a fiatal lányt. A helyiek döbbenten állnak az eset előtt.

Látásból ismertem Adriennt, itt laktunk egy utcában

– kezdte lapunknak egy helybéli."Úgy tudom, hogy nagyon sikeres fitnesz edző volt a lány. Nagyon kedves volt, mosolygósnak láttam, így erre senki sem számított, hogy épp vele fog történni ilyen szörnyűség."

Mosolygónak, kedvesnek ismerték a meggyilkolt Adriennt

A helyiek szerint a lány exbarátja gyilkolt az este folyamán.

Én úgy tudom, hogy volt egy barátja, B. Dániel. Őt vitték el a rendőrök a helyszínről, miután kiderült, hogy gyilkosság történt. A családi háznál rengeteg ideig helyszíneltek, gondolom próbálták kideríteni, hogy mi történhetett. Számunkra is érthetetlen, hogy miért kellett bántani ezt a szép fiatal lányt…

- zárta szavait.

Az esettel kapcsolatban a Somogy vármegyei rendőrség nem ad tájékoztatást, ugyanis mint mondták, ezúttal a Központi Főügyészség fog eljárni az ügyben. Megkérdeztük Kovács Katalin t a Nemzeti Nyomozó főügyészség szóvivőjét, aki elmondta: valóban gyilkosság történt, vizsgálják a körülményeket. Részletes tájékoztatást későbbre ígértek.