Hajdú Péternek fakadt ki a rákból gyógyult magyar híresség: „Ezek undorító férgek!”

Pongó az ország legelső, tévés „emberkísérletének” emblematikus karaktere volt. Bár nem nyerte meg a Big Brothert, mégis egy ország emlékszik rá ma is, bő két évtizeddel azután, hogy a TV2 nézői kiszavazták. Pongó, vagyis Lassan Zoltán olyan, mint a nagyi befőttje, vagyis gyakorlatilag ma is pont úgy néz ki, mint annak idején. Pedig rángatta őt az élet rendesen. Alig egy évvel azután, hogy véget ért számára a valóságshow, az orvosai négyes stádiumú tüdőrákkal diagnosztizálták és alig három hónapot jósoltak neki. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, Pongó pedig él és virul. Hogy mi is történt két évtizede, arról a Frizbi soron következő, pénteki adásának felvételén, Hajdú Péternek mesélt az egykori valóságshow-hős.

Hajdú Péter"> Hajdú Péter vendége 22 éve nézett szembe a halállal ( Fotó: YouTube)

Hajdú Péter műsorában vallott az egykori valóságshow-szereplő

„Megmondom, hogy hogy csináltam, mi volt a technikám. Van egy probléma és a problémát meg kell oldani. Mit csináljunk? Mindent, ami létezett erről a betegségről, azt én megnéztem” – kezdte BB Pongó, majd hozzátette:

A végén már azt mondta a professzor úr, hogy én már nem kontrollra járok, hanem konzultációra.

„Abszolút mindent meg kell tudni a betegségről és le kell tenni minden mást. Semmi mással nem szabad foglalkozni, csak azzal, hogy meggyógyulj. Be kell magadata állítani abszolút alapra. Csak te létezel ás a gondolataidban nem lehet más, csak a gyógyulás. Ha így teszel, van ötven százalék esélyed” – folytatta Lassan Zoltán, aki mindenkit óva int a csodákat ígérő kuruzslóktól.

Hajdú Péter és Pongó beszélgetésen péntek estétől látható a Frizbi TV csatornán (Fotó: YouTube)

„Bízni kell az orvostudományban”

„Nem kell elmenni varázslóhoz, meg alternatív gyógyászhoz. Bízni kell az orvostudományban. Amit az orvos mond, az a szentírás. Emellett pedig plusz dolgokra rá kell menni. Vannak olyan emberek, akik a daganatos betegségekkel küzdőkből gazdagodnak meg úgy, hogy nagyon átverik őket. Ezek undorító férgek!” – fakadt ki a Frizbi Hajdú Péterrel stúdiójában a Big Brother egykori játékosa.