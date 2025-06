Hajdú Péter sem hitt a fülének: Furcsa állítások a Frizbi stúdiójában

Pongó fantáziája alaposan megszaladt (Fotó: YouTube)

”Figyelj, megváltozott a KATA!”

„Mondom a másikat és nem arcoskodni akarok. Bármilyen környezetből is jön az ember, azért tud okos dolgokat mondani, vagy kitalálni. Vannak az alanyi adómentes emberek. Ezeket úgy hívják, hogy KATA-sok. Na most ennek a lépcsőzetes kialakítását én találtam ki. Meg is mondom, hogy csináltam. Vállalkozó voltam és tízmillió forint feletti forgalomnál már gubancos volt. Mondom, miért ne lehetne inkább tizenkétmillió, vagy csináljunk egy olyat, hogy legyen ennek egy lépcsőzetes dolga. Bementem az országgyűlési képviselőmhöz, hiszen a politikus azért van, hogy használjuk. Elmentem Dr. Hoppál Péter egyik fogadóórájára és elmeséltem neki a témát. Kérte, hogy írjam le és a következő héten vigyem be. Leírtam, bevittem. Fél év múlva mondja a feleségem: ”Figyelj, megváltozott a KATA!” Aztán sorolták az én, lépcsőzetes kialakításomat…” – vetette oda szinte flegmán a korszakos, adóügyi reform szerinte általa írt történetét a Big Brother veteránja.

Hajdú Péter és Pongó beszélgetése minimum érdekesre sikerült (Fotó: YouTube)

Pongó történetei akár igazak is lehetnének, de...

Hajdú Péter hitte is, meg nem is vendége két meséjének igazát, de végül inkább hitet tett Pongó szavai mellett, mivel érezte, hogy a hitetlenkedés jelei nem estek jól neki. A Bors ugyanakkor megnézte, hogy a diákigazolványnak mi is a hiteles története. Íme! A papír alapú diákigazolványokat 1981-ben vezették be Magyarországon, de első körben csak a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok számára. Mondhatjuk, hogy ez szőrszálhasogatás, de ha hinni lehet a korabeli iratoknak, akkor Pongó ugyan ötletelhetett 1982-ben, de biztosan nem az ő fejéből pattant ki elsőként az a bizonyos irat, amit a ma negyvenes korosztály tagjai valamikor az alsó tagozatot taposva, vagyis úgy 1985 környékén vehettek át először az általános iskola titkárságán, hogy aztán hetente elhagyják valahol. A KATA adózás körüli állításait már nehezebb ellenőrizni, de az biztosnak tűnik, hogy az említett politikusnak nem volt módosító javaslata a témában. Mindezek fényében élhetünk a gyanúperrel, hogy Pongó hetet-havat összehordott Hajdú Péter emblematikus kanapéján ülve.