Hajdú Péter már több mint 10 kilótótól szabadult meg: „Nem hittem el, hogy ilyen nagy a hasam”

A legjobban azokat a kommenteket imádom, amikor azt írják, hogy filtert használok, mert az jelenti, hogy ők is észreveszik a változást és jó úton haladok. Úgyhogy számomra az a legnagyobb bók, mikor a kanapéhuszárok beszólnak nekem ilyen témában. Én alapvetően hízékony típus vagyok és világéletemben mindig visszahíztam azt, amit leadtam, de most már szeretném tartani a súlyom. Mióta lefogytam, sokkal jobbak az eredményeim és a közérzetem is, valamint nem kapok dührohamot, mikor reggel fel akarok venni egy inget