Kincsvadászok: Pillanatok alatt kelt el Nyertes Zsuzsa festménye

A Kincsvadászok nézőiben jogosan merült fel az igény arra, hogy a kereskedők valamilyen formában „referáljanak” arról, hogy az általuk megvásárolt műtárgyak sorsa miként alakult a forgatások óta. Tulajdonképpen ennek az igénynek tesz eleget Dr. Katona Szandra, aki nemrég, kisfia unszolására „beszállt az internetbe”, vagyis elindította saját és galériája TikTok csatornáját. Innen tudtuk meg, hová került például a koporsó, amit az egyik forgatáson vásárolt meg, de arra is fény derült, hogy néz ki a felújítás után az a szecessziós állóóra, amivel a Kincsvadászok kereskedője komoly rizikót vállalt.

Dr. Katona Szandra a Kincsvadászok kereskedője elindította saját csatornáját (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedője is meglepődött

A Kincsvadászok VIP egyik adásában feltűnt Nyertes Zsuzsa színésznő, és az általa eladott Ács Ágoston kép, amely alaposan meglepte Dr. Katona Szandrát, hiszen miután feltöltötte a restauráláson átesett festményről készült videót, alig néhány óra múlva már érkezett is érte a vevő.

Kétszázezer forintot fizettem Nyertes Zsuzsának a képért, ami ezután restaurálásra került.

Erre nagyjából nyolcvanezer forintot költöttünk, majd ahogy kikerült a TikTok videó, szinte azonnal jelentkezett is érte egy ügyfelünk lánya, aki beleszeretett, és ki is fizette a 345.000 forintos árat, amit mi gondoltunk érte” – árulta el a Kincsvadászok kereskedője, majd kitért arra a bizonyos koporsóra, ami néhány adással ezelőtt borzolta a kedélyeket a TV2 stúdiójában.

„Harminc éven át állt, így nem kis rizikót vállaltam a megvásárlásával”

„Már a forgatáson is említettem, hogy az eladásra kínált koporsót színházi, vagy filmes kellékként tudom elképzelni. A forgatás után azonnal fel is kerestük Parádi Zsolt barátunkat, aki gyakorlatilag minden olyan tárggyal, vagy kellékkel rendelkezik, amire egy filmforgatáson szükség lehet. Neki szólnak, ha egy századelői kalapszalont kell berendezni, de akkor is, ha egy viasz vízi hullára mutatkozik filmes igény. Zsoltnak természetesen komoly készlete van koporsóból is, de szerencsére úgy vélte, még nincs elég a raktárában, így le is csapott az ajánlatra” – magyarázta a Borsnak Dr. Katona Szandra, majd rátért a harmadik tárgyra, amelyről videót készítettek.