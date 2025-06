Köllő Babett beismerte: "Rajongok ezért a srácért"

Csütörtök délután egy Jennifer Lopez tiszteletére tartott flashmobon futottunk össze Köllő Babettel, aki nemcsak, hogy beszállt a látványos koreográfiába, de ott lesz a világsztár koncertjén is, sőt személyesen is találkozhat az énekesnővel. A színésznőt arról faggattuk, hogy rajongó típus -e, ő pedig, meglepő választ adott.

Köllő Babett Jennifer Lopez koncertje előtt táncolt a flashmobon (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Köllő Babett: „Érdekes, hogy mostanra lettem rajongó típus”

„Egyáltalán nem voltam kamaszként rajongó típus.”

Nem az a csaj voltam, aki kiposzterezte a szobáját.

„Pedig akkoriban Michael Jackson mondjuk elementáris világsztár volt és ott volt például a Backstreet Boys, akikért minden csaj odavolt. Érdekes, hogy mostanra lettem rajongó típus. Van egy dél-koreai popcsapat, a BTS és abból is egy darab fiú, akiért rajongok. Nem követem az életét, de tulajdonképpen pont tegnap szabadult a másfél éves katonai szolgálatból. De, hát ki követi…!?” – nevetett Köllő Babett, aki fel is írta bakancslistájára, hogy egyszer élőben lássa a csapatot. „Nos, ő az, akit követek és bevallom, nagyon szeretném őket, vagyis főleg őt élőben is látni egy koncerten. Mondhatnám bakancslistás, ahogyan egyébként Jennifer Lopez is az volt. Tisztelem azokat az embereket, akik tehetséggel, szorgalommal elérik, hogy egy teljesen átlagos életből, világsztárrá válnak” – mondta kérdésünkre Köllő Babett.