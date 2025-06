Köllő Babett alig várja, hogy találkozzon Jennifer Lopezzel

Csütörtök délután rengetegen gyűltek össze a budapesti Hősök terén. Itt tartották ugyanis Molnár Andi és Tóth Katica versenytáncosok vezetésével azt a flashmobot, melynek felvételét a szervezők eljuttatják majd a hamarosan hazánkban koncertező világsztárnak. Az eseményen ott volt Köllő Babett is, aki nem csak hogy lenyomta a rázós koreográfiát, de azt is elárulta a Borsnak, hogy lehetősége nyílt arra, hogy személyesen is találkozzon Jennifer Lopez koncert előtt az énekesnővel. A színésznőnek van is egy kis gondja a találkozóval. De mielőtt szót ejtenénk a problémáról, Babettet az eseményről kérdeztük.

Köllő Babett is megtanulta a koreográfiát, amit Molnár Andi és Tóth Katica raktak össze Jennifer Lopez MVM Dome-os koncertje kapcsán (Fotó: Bors)

Köllő Babett is ott lesz Jennifer Lopez budapesti koncertjén

„Jennifer Lopez július 20-án Magyarországra érkezik és az ő tiszteletére csinálunk egy flashmobot itt a Hősök terén. Molnár Andiék összetettek egy komoly koreográfiát” - kezdte a tévés.

Ebből meg tudtam tanulni a „mindenki” részt, úgyhogy épp arra várakozom, hogy mikor jön a jelzés, hogy azt a tíz komoly tánclépést, amit elsajátítottam, be tudjam mutatni

– nevetett Köllő Babett, aki ezután megsúgta, miért is irigykedhetnek rá az amerikai világsztár magyar rajongói. „Nem csak hogy ott leszek a koncerten, de az a megtiszteltetés ért, hogy találkozhatok is Jennifer Lopezzel. Pár hete már gondolkodom is azon, hogy mit vesz fel az ember, ha találkozik egy ekkora világsztárral. A válasz: Nem tudom! Ő egy ikon, aki nem csak jól énekel és jól táncol, de egy divatistennő is. Mégis mit tud csinálni ilyenkor egy magamfajta nő? Bekúszik az ajtó alatt…” – folytatta az egyébként szuperdögös színésznő, akinek nincs miért szégyenkeznie, még egy olyan világsztár mellett sem, mint J.Lo.

Rengeteg táncos gyúlt össze, hogy letolják Jennifer Lopez egyik legnagyobb slágerének koreográfiáját (Fotó: Bors)

