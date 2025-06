"Perelnek" – Köllő Babett elképesztő mutatványt hajtott végre, azonban meglett a böjtje

Köllő Babett mindig is bevállalós volt. Az egykori luxusfeleség és a Sztárban sztár leszek! korábbi zsűritagja ezt most ismét bebizonyította. Babett ugyanis kipróbálta magát légtornászként: több méter magasban, biztosíték nélkül spárgázott egyet a levegőben, aminek azonban később meg is lett a böjtje.

Légtornásznak állt Köllő Babett Fotó: RTL / hot! magazin

Amikor azt mondják, “csak lazán lógj egy kicsit”… és te ezt túl komolyan veszed

– jelentkezett be legújabb Instragram-posztjában egy látványos videóval, amin teljesen testre feszülős edzőruhája tökéletesen láttatni engedi bomba alakját.

Az elképesztő mutatványnak azonban meg lett az ára: borzalmas izomláza lett.

A combjaim most perelnek. A selyem meg szerintem sír

– folytatta elmélkedését, hozzátéve: a légtornász eszköz mögé, a falra festett szárny habár olyan képet ad az egésznek, mintha szárnyalna, de ő ezt most nem így érzi:

Legalább a falfestmény szerint szárnyaim vannak – kár, hogy a valóságban csak izomláz…

Hiába azonban a fájdalom, rajongóit teljesen lenyűgözte rejtett tehetségével: