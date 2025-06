Jennifer Lopez rajongó vagy? Így üzenhetsz neki

Látványos flashmobbal készülnek a budapesti rajongók az amerikai világsztár júniusi koncertjére: június 12-én 17 órakor a Hősök terén közös tánccal ünneplik az énekesnőt. A megmozdulást Molnár Andrea táncművész és Köllő Babett vezeti, a koreográfiát Jennifer Lopez egyik ikonikus slágerére adják elő. A Dancing with the Stars gyönyörű táncosa, Tóth Katica a Borsnak elmondta, hogy lehet csatlakozni hozzájuk.

Hatalmas megmozdulásra készülnek Jennifer Lopez rajongói (Fotó: Instagram/Fever Dance Group)

Így csatlakozhatsz a Jennifer Lopez flashmobhoz

Az esemény mindenki számára nyitott, a tánc egyszerű lépéseihez online oktatóvideó is elérhető. A szervezők célja, hogy a flashmobról készült felvételt eljuttassák Jennifer Lopez menedzsmentjéhez, így a magyar közönség közvetlenül is üzenhet a popsztárnak. A megjelenés egységes dress code szerint történik, a részvétel ingyenes. De, hogy hogyan született az ötlet, azt a Dancing with the Stars legutóbbi győztes táncosa árulta el.

„A megkeresés Molnár Andihoz érkezett, aki a Fever Dance Group vezetője, aminek én is a tagja vagyok” – mondta a Borsnak Tóth Katica.

Nagyon lelkesek vagyunk, nagyon készülünk, sokat ötleteltünk, együtt találtuk ki a koreográfiát, amit az oktatóvideón keresztül bárki könnyen megtanulhat. Reméljük, hogy minél többen leszünk, és megmutathatjuk, hogy mennyire szeretjük és tiszteljük őt Magyarországon. Nekünk az is fontos, hogy bemutathatjuk a nagyon tehetséges tanítványainkat is.

A Molnár Andi vezette Fever Dance Group csapata, bal szélen fent Tóth Katica, nagyon várja a J.Lo flashmobot (Fotó: Fever Dance Group)

„J.Lo igazi példakép”

A gyönyörű táncosnő személyes kötődését is elmesélte.