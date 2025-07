Bebizonyosodott, amit hetek óta sejteni lehetett: Keresztes Ildikó először jelentkezett a gyász óta

Keresztes Ildikó betegsége a tavalyi évben sokszor terítékre került, hiszen januári műtétje után hosszú, 8 hónapos kényszerpihenőre ment. Néhány hónappal ezelőtt a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy fantasztikusan érzi magát, rengeteget pihent, utazott, koncertekre, színházakba járt és végre nézőként is élvezhette az előadásokat, vagyis belekóstolt a showbizniszen kívüli hétköznapokba. Az énekesnő a felépülése után újult erővel tért vissza a színpadra, arra azonban senki nem számított, hogy ezek után a súlyos gyásszal kell szembenéznie.

Keresztes Ildikó műtétje után, 8 hónap kihagyással újult erővel tért vissza (Fotó: NirvanART)

Keresztes Ildikó édesanyját gyászolja

Sokan joggal aggódhattak a művésznőért, hiszen június közepén fekete-fehér fotóval osztotta meg rajongóival, hogy súlyos veszteség érte. A követők csak sejteni vélték, hogy Ildi egy közeli hozzátartozóját veszíthette el, de akkor nem nyilatkozott a témában. Pár nappal később pedig újabb tragédia érte: ekkor Mátyás Szabolcs, mikrobiológus és gitáros zenésztársát veszítette el, erről egy posztjában szűkszavúan így írt:

Drága Szabi, túl korán mentél el... Nincsenek szavak…

Az énekesnő hétfő este legújabb Facebook bejelentkezésével egy szívszorító fotót tett ki, amelyet profilképnek is beállított. A képen egy oltár és vélhetően édesanyja fiatalkori fotója látható, gyönyörű fehér csokor és egy égő gyertya mellett. A kommentekből kiderül, amit már eddig is sejteni lehetett: Keresztes Ildikó gyászol: az édesanyját veszítette el. A bejegyzés cikkünk megjelenésekor is sok száz együttérző hozzászólást és rengeteg részvétnyilvánítást kapott. Hogy a kép magán a temetésen, vagy egy megemlékező gyászmisén készült, egyelőre nem derült ki.

Keresztes Ildikó édesanyja egyébként két éve idősek otthonában élt, korábban ugyanis már kiderült, hogy demenciával küzdött, ezért Ildi biztonságosabbnak látta, ha szakszerű gondozókra bízza az édesanyját.

Az énekesnőt vélhetően nagyon megrázta a gyászsorozat, főleg, hogy időben ennyire szorosan jöttek egymás után. Nemrég még Schmuck Andor haláláról is megemlékezett egy posztban, így gyakorlatilag egyetlen hónap alatt három olyan embert veszített el, akik fontosak voltak számára, köztük az édesanyját. Hogy az énekesnő hogy van most, nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy követői teljes mellszélességgel kiállnak mellette és együtt éreznek vele a nehéz időszakban.