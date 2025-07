Bécsi koncert orális szexért cserébe? Kiderült a magyar énekesnő sötét titka!

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Marcellina február 1-jén már 72 gyertyát fújt el a születésnapi tortáján, és köszöni szépen, még mindig bombaformában van.

Marcellina a kora ellenére is tökéletes szépség (Fotó: Facebook)

A szaxofonos énekesnő egy egyedülálló nagy koncertre készül október 26-án Budapesten. Talán emiatt került nosztalgikus hangulatba! Úgy döntött ugyanis, hogy a vlogjában idézi fel életpályájának jelentősebb állomásait, és azokat a hajmeresztő, Netflix-sorozatba illő történeteket is, amik vele történtek az évtizedeken átívelő karrierje során. Az egyik ilyen sztorin talán csak azért tudott látszólag könnyedebben túllendülni, mert alapvetően árad belőle egy fajta vidámság, derű és elengedés. No de mi is történt Marcellinával? Előre szólunk, korhatáros a történtet!

Marcellina fiatalon nem hitt a fülének: tisztességtelen ajánlat a büfében

Az énekesnő még nem volt több 18-19 éves naiv művésznőnél, ám a karrierje fontos állomásához érkezett 1973-ban. Lehetőséget kapott ugyanis egy külföldi turnéra két másik énekesnővel, Magay Klementinával, Kassai Katival, valamint az Apostol együttes 7 férfitagjával. A szerződés 4 hónapra szólt, Németországba, Svácjba és Svédországba, akkoriban azonban egyáltalán nem volt egyszerű eljutni ezekbe az országokba.

„Az utolsó napokban még mindig úgy nézett ki, hogy nem jutunk ki a szerződéssel, mert nem érkezett meg a munkavállalói engedély. Az első sztori, amit ezzel kapcsolatban elmesélek, ez nem is olyan vidám, mint ahogy én itt mosolygok. Akkor mi napi szinten járunk be az ORI, az Országos Rendező Iroda Vörösmarty téri székházába. Az épületnek volt egy büféje, ami nagy fogalom volt akkoriban, mert minden művész, meg szervezők is akkoriban ott ücsörögtek, tárgyaltak egy csomó dolgot, zajlott az élet. Én ott senkit nem ismertem, mindig beültem a sarokba a fiúk közé. Egyik alkalommal viszont kimentem rendelni egy kakaót, és akkor megjelent egy emberke, egy ilyen elég nyálas arcú, akkori szemmel nézve borzalmasan öreg fazon. Azt mondta nekem, hogy ha esetleg nem sikerülne kimennünk az Aposotollal, mert nem érkezik meg a vízum, akkor ő majd segít nekem, hogy mindenképpen kijussak Bécsbe énekelni” – kezdte a Borsnak Marcellina, aki akkori, tini fejjel nagy lelkesedéssel fogadta a fejleményeket. Nem is gondolt arra, hogy ebből bármi baj lehet.