Sztárok a vb-megnyitón, ők lépnek színpadra Katarban

Sok szempontból rendhagyó labdarúgó-világbajnokság kezdődik vasárnap (17.00, tv: M4 Sport) al-Horban, a házigazda Katar és Ecuador nyitómeccsével. A 60 ezres befogadóképességű al-Bajt Stadionban egy órával korábban (magyar idő szerint 16 órakor) veszi kezdetét a látványosnak ígérkező megnyitóünnepség, az előzetes jelentések szerint rengeteg zenével és statisztaként fizetett "szurkolók" részvételével.

Vasárnap délután kezdődik a világbajnokság Fotó: AFP

Az első téli foci-vb felvezető ceremóniáját ugyanúgy botrányos hírek övezik, ahogy korábban a rendezési jog odaítélését, vagy éppen a sok vendégmunkás számára végzetes katari stadion-, út- és hotelépítéseket.

A sztárfellépőnek szánt Dua Lipa és Rod Stewart is visszautasította tavaly a szervezők felkérését. Utóbbi elárulta, hogy több mint egymillió dollárt (400 millió forint) kínáltak neki, de szerinte "nem lett volna helyes" odamennie. Előbbi közleményben hangsúlyozta: örömmel megy Katarba, amint teljesítik a vb-rendezés odaítélésekor tett ígéreteiket az emberi jogi visszásságok kapcsán.

Helyettük többek között a BTS dél-koreai fiúegyüttes egyik tagja, Dzsongguk, valamint Lil Baby amerikai rapper emeli majd az ünnepség fényét. A vb hivatalos dalát (Hayya Hayya - azaz: Együtt jobb) az amerikai Trinidad Cardona, a nigériai Davido és a katari Aisha adja elő.

A német Sportshau értesülése szerint a 32 résztvevő ország színeiben összesen 1600 fős tömeg is aktív résztvevője lesz a műsornak. Az úgynevezett "Fan Leader Network" program résztvevői a szervezők pénzéből utazhattak Katarba, a torna végéig szállást és napi 70 eurónyi (28 ezer forint) költőpénzt is biztosítanak nekik. Cserébe nem csak az elmúlt napok szurkolói vonulásain kellett feszíteniük "kedvenceik" mezében és/vagy sáljaiban, zászlóival, de azt is szerződésben vállalták, hogy milyen tartalmakat jelentetnek meg a közösségi médiában, és nem fogalmazhatnak meg kritikát a vb-ről és Katarról.

A szervezők a lap kérdésére előbb úgy reagáltak, hogy a szóban forgó szurkolók valójában "fizetés nélküli önkéntes tevékenységeket" végeznek. Később elismerték, hogy 59 országból összesen 450-en úgynevezett "vezető szurkolóként" úgy érkeztek a vb színhelyére, hogy Katar fizette a repülőjegyüket, a szállásukat és a költségeiket, de ez nem fizetést jelent.

A nyitóünnepség "sztárja" lesz a világbajnokság díszes trófeája is, amelyet csak ekkor és majd a december 18-i döntőn láthatunk.

18 karátos aranyból készült a győztesnek járó kupa Fotó: AFP

A csapatok egy 36,5 centiméter magas, 6175 gramm súlyú serlegért csatáznak, melynek köralakú alapja 13 centiméter átmérőjű. A becslések szerint 20 millió dollár értékű kupát 18 karátos aranyból 1971-ben egy olasz szobrász, Silvio Gazzaniga készítette. Először Franz Beckenbauer emelhette magasba az 1974-ben világbajnok német válogatott csapatkapitányaként. A katari vb-győztes nem ezt, hanem egy bronzból készült aranyozott másolatot tarthat meg.