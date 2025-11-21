Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: ezekből a csillagjegyekből kerülnek ki a világ legsikeresebb emberei

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 17:30
pénzhoroszkóp 2025Rák horoszkópskorpió horoszkópbak horoszkópsiker
Úgy tűnik a mérhetetlen siker, a hírnév és a vagyon nem csak a kemény munkán és a szerencsén múlik. A horoszkópod is szerepet játszhat abban, mennyire leszel sikeres a céljaid elérésében. Vajon te is a legszerencsésebbek között vagy? Olvass tovább, és megtudod!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A legsikeresebb emberek horoszkópja furcsán hasonló jegyeket mutat. Lehet, hogy te is közéjük tartozol? Ha igen, készülhetsz a meggazdagodásra.

Horoszkóp szerint sikeres emberek egy tárgyaláson
Vajon a horoszkópod szerint te is sikeres lehetsz? / Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Ezek a legsikeresebb csillagjegyek a horoszkóp szerint

Rák csillagjegy – a horoszkóp szenzitív zsenijei (június 21. – július 22.)

Sokan azt hiszik, hogy a Rákok cry baby-k, akiknek lágy a szívük és csak álmodozni képesek. De a horoszkóp nem erről árulkodik. 

Híres Rák jegyűek, akik az ellenkezőjét bizonyítják:

Elon Musk – június 28. (üzletember, Tesla, SpaceX)

Tom Hanks – július 9. (színész, producer)

Ariana Grande – június 26. (énekesnő, üzletasszony)

Rengeteg sikeres ember született ebben a csillagjegyben, ami nem lehet véletlen.

A Rákok érzékenysége nem feltétlenül gyengeség. Sőt! Épp ennek köszönhető, hogy hihetetlen megérzéseik vannak, és képesek rengeteg érzelmi energiát mozgósítani annak érdekében, hogy elérjék a céljaikat.

Bak csillagjegy – a horoszkóp kitartó, eltökélt bajnokai (december 22. – január 19.)

A Bak, az a csillagjegy, aki ha valamit céljául tűz ki, azért biztos, hogy a végsőkig harcol. Az asztrológia szerint a Bak a legambiciózusabb és legfáradhatatlanabb csillagjegy.

Híres és sikeres Bak jegyűek, akik élő bizonyítékok erre:

Jeff Bezos – január 12. (az Amazon alapítója, aki lépésről lépésre építette fel a világ egyik legnagyobb online birodalmát)

Michelle Obama – január 17. (jogász, író, ikonikus first lady)

LeBron James – december 30. (NBA-legenda, üzletember)

A Bak jegyűek kivételesen kitartóak. Nem ajánljuk, hogy bárki az útjukba álljon...

Skorpió csillagjegy – a horoszkóp szenvedélyes titánjai (október 23. – november 21.)

A Skorpió az a jegy, akit sugárhajtással visznek előre az életben az intenzív energiái. Szenvedélyüknek köszönhetik, hogy képesek szinte emberfeletti fókuszt gyakorolni – de csak akkor, ha ők szeretnék. Ez és a szenvedélyük, radikális hozzáállásuk az, ami miatt a legtöbb vezető Skorpió csillagjeggyel büszkélkedhet.

Híres és vagyonos Skorpió csillagjegyűek:

Bill Gates – október 28. (a Microsoft társalapítója, stratégia, befolyás, vízió – mind Skorpió-esszencia)

Katy Perry – október 25. (énekesnő, üzletasszony)

Leonardo DiCaprio – november 11. (színész, producer)

Mi teszi őket megállíthatatlanná? A horoszkóp arról árulkodik, hogy minden Skorpió hatalmas akaraterővel és temperamentummal születik. Ez a kombináció pedig tényleg halálos fegyver lehet.

Jó tanácsok, ha te is a legsikeresebb csillagjegyek közé tartozol

Ha Rák vagy: nyugodtan álmodozz, csak váltsd is valóra!

Ha Bak vagy: tervezz meg minden lépést, és megállíthatatlan leszel!

Ha Skorpió vagy: használd ki a túlfűtött szenvedélyed, nem kell, hogy visszafogd magad!

Sikeres és ikonikus nők, akik a Rák csillagjegyben születtek! Ugye, hogy te is mindegyikükért rajongsz?

@monthlygirlfriend cancer woman 💌💕🩷 #arianagrande #selenagomez #margotrobbie #giselebundchen #fridakhalo #seohyun #lia #merylstreep #sofiavergara #lanadelrey #ladydiana #princessdiana #priyankachopra #pamelaanderson #lindsaylohan #jisoo #blackpink ♬ original sound - Piper Niven

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu