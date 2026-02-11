Eleged van a futó kalandokból? Próbáld ki ezt a szerelmi mágiát, és Valentin-napon garantáltan rád talál az igazi

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 19:45
A szerelmesek ünnepe nemcsak a szívecskés lufikról és színes bonbonokról szól, hanem a láthatatlan varázslatról is, ami összeköt két embert. Szeretnéd végre bevonzani a szerelmet az életedbe? Akkor végezd el Valentin-nap alkalmából ezt az egyszerű szerelmi rituálét!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Valentin-nap közeledtével valami megváltozik a levegőben, ezért itt az ideje, hogy kihasználd ezt a különleges időszakot és magadhoz vonzd az igazit. A szerelem ugyanis nem csak egy érzés, hanem egy energia, amit tudatosan te is megidézhetsz. Segítünk benne!

Szép Valentin-napi gyertya meggyújtva.
Végezd el Valentin-nap alkalmából ezt a hatásos szerelmi rituálét!
Fotó: Shutterstock
  • Ezt az egyszerű szerelmi rituálét szinte bármikor elvégezheted.
  • Csak néhány eszközre van hozzá szükséged.
  • Segítségével bevonzhatod a boldogságot és a mindent elsöprő szerelmet.

Hogyan kell bevonzani a szerelmet Valentin-napon? Ez a szerelmi mágia titka

Ez a szerelmi mágia nem másra irányul, hanem rád, ami segít önmagadra hangolódni, tisztázni a vágyaidat és szabad utat engedni annak, hogy végre megérkezzen az, amire valóban áhítozol. Ha Valentin-nap közeledtével az igaz szerelemre szeretnél koncentrálni, akkor ez a rítus olyan kapukat fog megnyitni előtted, amire még álmaidban sem gondoltál volna.

Szerelmi rituálé kellékei: ezeket szerezd be

A rítushoz természetesen szükséged lesz néhány eszközre, amik miatt valószínűleg még a boltba sem kell leugranod, ugyanis csupán egy gyertyára, a kedvenc italodra, egy papírra és egy tollra lesz szükséged. Ha minden megvan, keress egy nyugodt helyet, gyújtsd meg a gyertyát és tedd le magad elé a tárgyakat.

Első lépés: tisztítsd meg az energiáidat

Nyitott vagy csukott szemmel összpontosíts a gyertyalángra, és próbáld elképzelni, ahogy egyre nagyobb és ragyogóbb lesz, ami a benned rejlő vágyat, érzelmeket és intuíciót fogja szimbolizálni. Ezt követően gondold végig azokat a dolgokat, amelyek megakadályozhatnak abban, hogy rálelj az igaz szerelemre, közben pedig érezd, ahogy átjár a szeretet energiája. Ezek lehetnek múltbéli sérelmek vagy félelmek is, amelyeket képzeletben bele kell dobnod a tűzbe.

Valentin-napi rózsa és égő gyertya az asztalon.
Csupán négy egyszerű lépésen kell végig menned.
Fotó: Shutterstock

Második lépés: vonzd be a szeretet energiáját

Tedd a tenyereidet a hasad alá, a medencédre, és lélegezz mélyeket. Képzeld el, hogy megnyílik alattad a talaj, ahonnan szeretet és öröm áramlik feléd, a testeden át, egészen a szívedig. Érezd, hogy átjár a nyugodt energia, és melegséggel árasztja el minden egyes porcikádat.

Harmadik lépés: tegyél magadnak ígéretet

Utolsó előtti lépésként ideje, hogy ígéretet tegyél magadnak, ami segít abban, hogy megtaláld a lelki társadat. Például: „Megígérem, hogy olyan embereknek fogok megnyílni, akit a teljes lényem érdekel.” Közben vegyél mély lélegzeteket, és hagyd, hogy a fogadalmak a tudatalattidból felszínre törjenek.

Negyedik lépés: zárd le a rituálét

Köszönd meg magadnak, hogy képes voltál megnyílni a szeretet energiájának és lépéseket tettél afelé, hogy bevonzd az életedbe a boldogságot. Végül a magadnak tett ígéreteket vesd papírra, és olvasd el őket sokszor Valentin-napig.

Az alábbi videóban gyógyító frekvencia hallható, ami lehetővé teszi a harmonikus kapcsolatok megteremtését:

