Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mágikus praktikák, hogy valóra váljanak az álmok az ünnepekre

varázslat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 17:45
karácsonyi csodaValóra vált álmokMikulás
Szeretnénk, hogy teljesüljenek azok a dolgok, amikre a szívünk mélyén vágyunk? Iszet boszi elárulja, mire kell ilyenkor figyelni és milyen karácsonyi mágia használható akár otthon is, nagy sikerrel.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy közelednek az ünnepek, sokakban felmerül az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha teljesülnének a kívánságaink. Míg néhányan azon töprengenek, van-e egyáltalán értelme kívánni. Igenis van! Mivel a karácsony nemcsak a fényekről, és az ajándékozásról szól, hanem a meghittségről és a valódi csodákról – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus, aki beavat minket a karácsonyi mágia világába.

a legjobb karácsonyi mágia már az adventi időszakban is segít
Több karácsonyi mágia már az adventi időszak alatt is bevethető, csak jól kell kívánnunk
Fotó: Gala AP / Shutterstock

Így váltsd valóra az álmaid karácsonyi mágia segítségével

De mégis mitől lesz valami valódi csoda? 

Talán attól, hogy teljes szívből kívánunk olyan dolgokat, amikre vágyunk. Hiszen még ha nem is tudatosan, de mindenki kíván ilyen vagy olyan formában, és akaratlanul olyanokat mond vagy gondol, amiket máskor talán nem is tenne. Ám az ünnep forgatagában nemcsak a pozitív energiák erőteljesebbek, hanem a negatívak is. Ezért fontos, hogy mikor a fa köré állunk a családdal vagy éppen egyedül, gondoljuk végig alaposan, hogy mi az, amit szeretnénk, ha az életünkben megvalósulna. Íme, itt van néhány egyszerű, de nagyon hatásos mágikus praktika, amik segítenek abban, hogy valóra váljanak a gondolatok!

Karácsonyi rituálé

  • Szükségünk lesz egy piros vagy arany papírlapra, de persze megteszi a fehér is, egy tollra, némi szalagra és egy piros gyertyára.
  • Karácsony napján gyújtsuk meg ezt a gyertyát és vágjunk ki a lapból annyi kis papírcetlit, amennyi kívánságunk van. Mint az élet minden területén, úgy ebben az esetben is fontos a mértékletesség, és az, hogy olyan legyen a kívánság, ami tényleg lélekből jön. 
  • Írjuk fel a kéréseket a cetlikre, és akasszuk fel őket a karácsonyfára. Miközben felhelyezzük ezeket, gondoljunk szeretettel a kívánságunkra. Akár lehet olyan dolog is, hogy valakivel rendezzük a sérelmeinket, és azt kérjük, hogy tudjunk szeretettel megbocsátani. Ezeket a szerencsehozó karácsonyfadíszítési praktikákat is érdemes kipróbálnod! 
  • Ami még nagyon fontos, hogy amikor rakjuk a fára a cetlit, határozzunk meg időt, hogy meddig teljesüljön. De nagyon fontos, hogy soha semmilyen formában ne kérjünk olyat, ami ártó lehet másnak. Na és az is lényeges, hogy higgyünk a csodákban, mert igenis csodák márpedig léteznek!

Csoda a Mikulástól gyertyamágiával?

Na és mi van a Mikulásnak szánt kérésekkel? Ilyenkor sokan csak legyintenek, hogy ez csak gyerekeknek való mese. Egyrészt ez így is van, hiszen a legtöbben el akarjuk hinni, hogy ilyenkor történhetnek csodák. De miért is lehet ebben igazság? Azért, mert a gyermekek lelke még nagyon tiszta, és ez a kollektív energia segít a megteremtésben. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy reggelre a csizmánk tele lesz pénzzel, de más jellegű kérésekkel kapcsolatban segíthet. 

Bevetető a karácsonyi gyertyamágia otthon. Mikulás éjjelén fogjunk egy gyertyát, gyújtsuk meg, majd nézzünk a sötét égboltra, és magunkban mondjuk ki a kívánságunkat, méghozzá úgy, hogy a vágyunk karácsonyig teljesüljön. Itt tényleg nagyon fontos, hogy ne tárgyakat kérjünk, hanem például azt, hogy a családban legyen harmonikus a szeretet, vagy tudjunk tiszta szívből a karácsonyra hangolódni, esetleg a főnök legyen megértőbb, és ehhez hasonlókat. Minden esetben, amikor a csodára vágyunk, és másnak kívánunk valamit, gondoljuk végig, hogy neki az valóban jó-e. Legyünk önzetlenek és szeretetteljesek, mert akkor biztos, hogy a csoda megtörténik!

Az alábbi videó segít az ellazulásban, hogy a kívánságodra tudj koncentrálni:

Ezek a mágikus praktikák is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu