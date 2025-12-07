Mágikus praktikák, hogy valóra váljanak az álmok az ünnepekre

Ahogy közelednek az ünnepek, sokakban felmerül az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha teljesülnének a kívánságaink. Míg néhányan azon töprengenek, van-e egyáltalán értelme kívánni. Igenis van! Mivel a karácsony nemcsak a fényekről, és az ajándékozásról szól, hanem a meghittségről és a valódi csodákról – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus, aki beavat minket a karácsonyi mágia világába.
Talán attól, hogy teljes szívből kívánunk olyan dolgokat, amikre vágyunk. Hiszen még ha nem is tudatosan, de mindenki kíván ilyen vagy olyan formában, és akaratlanul olyanokat mond vagy gondol, amiket máskor talán nem is tenne. Ám az ünnep forgatagában nemcsak a pozitív energiák erőteljesebbek, hanem a negatívak is. Ezért fontos, hogy mikor a fa köré állunk a családdal vagy éppen egyedül, gondoljuk végig alaposan, hogy mi az, amit szeretnénk, ha az életünkben megvalósulna. Íme, itt van néhány egyszerű, de nagyon hatásos mágikus praktika, amik segítenek abban, hogy valóra váljanak a gondolatok!
Na és mi van a Mikulásnak szánt kérésekkel? Ilyenkor sokan csak legyintenek, hogy ez csak gyerekeknek való mese. Egyrészt ez így is van, hiszen a legtöbben el akarjuk hinni, hogy ilyenkor történhetnek csodák. De miért is lehet ebben igazság? Azért, mert a gyermekek lelke még nagyon tiszta, és ez a kollektív energia segít a megteremtésben. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy reggelre a csizmánk tele lesz pénzzel, de más jellegű kérésekkel kapcsolatban segíthet.
Bevetető a karácsonyi gyertyamágia otthon. Mikulás éjjelén fogjunk egy gyertyát, gyújtsuk meg, majd nézzünk a sötét égboltra, és magunkban mondjuk ki a kívánságunkat, méghozzá úgy, hogy a vágyunk karácsonyig teljesüljön. Itt tényleg nagyon fontos, hogy ne tárgyakat kérjünk, hanem például azt, hogy a családban legyen harmonikus a szeretet, vagy tudjunk tiszta szívből a karácsonyra hangolódni, esetleg a főnök legyen megértőbb, és ehhez hasonlókat. Minden esetben, amikor a csodára vágyunk, és másnak kívánunk valamit, gondoljuk végig, hogy neki az valóban jó-e. Legyünk önzetlenek és szeretetteljesek, mert akkor biztos, hogy a csoda megtörténik!
Az alábbi videó segít az ellazulásban, hogy a kívánságodra tudj koncentrálni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.