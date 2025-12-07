Mágikus praktikák, hogy valóra váljanak az álmok az ünnepekre

Ahogy közelednek az ünnepek, sokakban felmerül az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha teljesülnének a kívánságaink. Míg néhányan azon töprengenek, van-e egyáltalán értelme kívánni. Igenis van! Mivel a karácsony nemcsak a fényekről, és az ajándékozásról szól, hanem a meghittségről és a valódi csodákról – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus, aki beavat minket a karácsonyi mágia világába.

Több karácsonyi mágia már az adventi időszak alatt is bevethető, csak jól kell kívánnunk

Így váltsd valóra az álmaid karácsonyi mágia segítségével

De mégis mitől lesz valami valódi csoda?

Talán attól, hogy teljes szívből kívánunk olyan dolgokat, amikre vágyunk. Hiszen még ha nem is tudatosan, de mindenki kíván ilyen vagy olyan formában, és akaratlanul olyanokat mond vagy gondol, amiket máskor talán nem is tenne. Ám az ünnep forgatagában nemcsak a pozitív energiák erőteljesebbek, hanem a negatívak is. Ezért fontos, hogy mikor a fa köré állunk a családdal vagy éppen egyedül, gondoljuk végig alaposan, hogy mi az, amit szeretnénk, ha az életünkben megvalósulna. Íme, itt van néhány egyszerű, de nagyon hatásos mágikus praktika, amik segítenek abban, hogy valóra váljanak a gondolatok!

Karácsonyi rituálé

Szükségünk lesz egy piros vagy arany papírlapra, de persze megteszi a fehér is, egy tollra, némi szalagra és egy piros gyertyára.

Karácsony napján gyújtsuk meg ezt a gyertyát és vágjunk ki a lapból annyi kis papírcetlit, amennyi kívánságunk van. Mint az élet minden területén, úgy ebben az esetben is fontos a mértékletesség, és az, hogy olyan legyen a kívánság, ami tényleg lélekből jön.

Írjuk fel a kéréseket a cetlikre, és akasszuk fel őket a karácsonyfára. Miközben felhelyezzük ezeket, gondoljunk szeretettel a kívánságunkra. Akár lehet olyan dolog is, hogy valakivel rendezzük a sérelmeinket, és azt kérjük, hogy tudjunk szeretettel megbocsátani. Ezeket a szerencsehozó karácsonyfadíszítési praktikákat is érdemes kipróbálnod!

Ami még nagyon fontos, hogy amikor rakjuk a fára a cetlit, határozzunk meg időt, hogy meddig teljesüljön. De nagyon fontos, hogy soha semmilyen formában ne kérjünk olyat, ami ártó lehet másnak. Na és az is lényeges, hogy higgyünk a csodákban, mert igenis csodák márpedig léteznek!

Csoda a Mikulástól gyertyamágiával?

Na és mi van a Mikulásnak szánt kérésekkel? Ilyenkor sokan csak legyintenek, hogy ez csak gyerekeknek való mese. Egyrészt ez így is van, hiszen a legtöbben el akarjuk hinni, hogy ilyenkor történhetnek csodák. De miért is lehet ebben igazság? Azért, mert a gyermekek lelke még nagyon tiszta, és ez a kollektív energia segít a megteremtésben. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy reggelre a csizmánk tele lesz pénzzel, de más jellegű kérésekkel kapcsolatban segíthet.