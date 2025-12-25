KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kínai horoszkóp: 3 jegy, aki újjászületik 2026-ban

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 19:00
kínai horoszkópváltozás
Új év, új lehetőségek. A kínai horoszkóp elárulja, kivel lesz a legkegyesebb a sors 2026-ban.
A szerző cikkei

Három jegy élete alapjaiban változik meg. De hogy kiké? Kiderül a kínai horoszkópból!

Kínai horoszkóp: vajon mely jegyekből hozza ki a legtöbbet a Ló éve?
Kínai horoszkóp: vajon mely jegyekből hozza ki a legtöbbet a Ló éve?  Fotó: Wikipedia

A kínai asztrológiában is nagy jelentőséggel bír az évváltás. Igaz, nem január 1-jén, hanem majd csak február közepén ér véget a 2025-öt uraló Fa Kígyó, és adja át helyét a Tűz Ló évének, kétségtelen, hogy 2026-ot alapvetően ez utóbbi fogja formálni. Azt azonban már most lehet tudni, hogy három állatövi jegy számára az átalakulások, az újjászületés éve lesz 2026. Most azt is felfedjük, kik lesznek e szerencsés jegyek!

Kígyó

Noha e jegy uralta 2025-öt, lendülete még 2026-ban is javában kitart, és ez nem véletlen! A Kígyó energiái ugyanis tökéletes összhangban működnek a jövő évet meghatározó tűz elemmel, ami miatt a Kígyó évének szülöttei azt tapasztalhatják, hogy végre beérnek a hosszútávú terveik, végre learathatják munkájuk gyümölcsét - legyen szó akár karrierről, akár szerelemről vagy más személyes célokról.

Tigris

A tűz elem kiemeli a Tigris természetes erejét, dinamikáját. Épp ezért a jegy szülöttei személyes életük és karrierjük során is komoly elismerésekre számíthatnak. A tűz vezető szerepbe emeli a Tigrist, legyen szó karrierről vagy párkapcsolati dominanciáról. A tigrisek határozottsága  most tűéles fókuszt kap, amiből komolyan profitálhatnak 2026 során.

A Lónak a saját születési éve általában inkább bizonytalanságot tartogat, most azonban a tűz elemnek köszönhetően minden másképp alakul. A tűz felemészt minden akadályt, aminek köszönhetően a Ló évének szülöttei komoly áttöréseket érhetnek el, ráadásul a 2026-os év során váratlan lehetőségek is segíthetik őket.

Mi a kínai horoszkópom?

Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.

  • Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
  • Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
  • Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
  • Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
  • Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
  • Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
  • Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
  • Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
  • Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
  • Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
  • Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
  • Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

 

