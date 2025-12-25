Kínai horoszkóp: 3 jegy, aki újjászületik 2026-ban

Három jegy élete alapjaiban változik meg. De hogy kiké? Kiderül a kínai horoszkópból!

Kínai horoszkóp: vajon mely jegyekből hozza ki a legtöbbet a Ló éve? Fotó: Wikipedia

A kínai asztrológiában is nagy jelentőséggel bír az évváltás. Igaz, nem január 1-jén, hanem majd csak február közepén ér véget a 2025-öt uraló Fa Kígyó, és adja át helyét a Tűz Ló évének, kétségtelen, hogy 2026-ot alapvetően ez utóbbi fogja formálni. Azt azonban már most lehet tudni, hogy három állatövi jegy számára az átalakulások, az újjászületés éve lesz 2026. Most azt is felfedjük, kik lesznek e szerencsés jegyek!

Kígyó

Noha e jegy uralta 2025-öt, lendülete még 2026-ban is javában kitart, és ez nem véletlen! A Kígyó energiái ugyanis tökéletes összhangban működnek a jövő évet meghatározó tűz elemmel, ami miatt a Kígyó évének szülöttei azt tapasztalhatják, hogy végre beérnek a hosszútávú terveik, végre learathatják munkájuk gyümölcsét - legyen szó akár karrierről, akár szerelemről vagy más személyes célokról.

Tigris

A tűz elem kiemeli a Tigris természetes erejét, dinamikáját. Épp ezért a jegy szülöttei személyes életük és karrierjük során is komoly elismerésekre számíthatnak. A tűz vezető szerepbe emeli a Tigrist, legyen szó karrierről vagy párkapcsolati dominanciáról. A tigrisek határozottsága most tűéles fókuszt kap, amiből komolyan profitálhatnak 2026 során.

Ló

A Lónak a saját születési éve általában inkább bizonytalanságot tartogat, most azonban a tűz elemnek köszönhetően minden másképp alakul. A tűz felemészt minden akadályt, aminek köszönhetően a Ló évének szülöttei komoly áttöréseket érhetnek el, ráadásul a 2026-os év során váratlan lehetőségek is segíthetik őket.