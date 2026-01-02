SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Divatos idős nő, aki a plázában keresi a 2026-os szerencseszíneket.

Íme a 2026-os év szerencseszínei: ezekből tárazz be, ha hatalmas sikerekre vágysz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 10:15
Te is szeretnél jövőre elképesztő sikereket elérni az élet minden területén? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis most felfedjük a 2026-os év szerencseszíneit, sőt arra is kitérünk, hogy hogyan viseld őket.
A kínai horoszkóp szerint 2026 a sebességről és a merész változásokról fog szólni. A feng shui pedig úgy tartja, hogy a következő szerencseszínek hatalmas szerepet fognak játszani abban, hogy az energia egyensúlyba kerüljön és sikert sikerre halmozhass. Lássuk tehát, milyen árnyalatokkal érdemes felfrissítened a gardróbodat!

Egy nő válogat a ruhák között, mivel keresi 2026 szerencseszíneit.
Mutatjuk, hogy viseld a szerencseszíneket a célod szerint!
Fotó: Shutterstock
  • A feng shui úgy tartja, hogy a színek különböző pozitív hatással bírnak.
  • Bemutatjuk a 2026-os szerencseszíneket és felfedjük a jelentésüket.
  • Ezeket a szerencseszíneket párosítsd a céljaidhoz szabva.

Ezek lesznek 2026 szerencseszínei: azonnal dobd fel velük a ruhatárad

A feng shui szerint a színek különböző energiákkal vannak megáldva, amelyek az 5 elemet foglalják magukba. A felfogás szerint az elemek – fa, tűz, föld, fém, víz – egymásra hatnak, valamint különböző pozitív hatással bírnak. Ennek következtében a megfelelő színkombinációk kiválasztása harmóniát teremthet és hatalmas energiát adhat. Nézzük is 2026 szerencseszíneit!

  • Piros: a siker, az ambíció és a szenvedély megtestesítője
  • Arany: a jóllét szimbóluma
  • Smaragdzöld: a változás és a növekedés jelképe
  • Fehér: az egyensúly és a béke megtestesítője
  • Kék: a bölcsesség és a megnyugvás színe

Így párosítsd a szerencseszíneket, hogy elérhesd a céljaidat

Arany és piros

Mivel a piros szín energiával tölt el, az arany pedig a gazdagság szimbóluma, ennek a két árnyalatnak a kombinációja cselekvésre fog ösztönözni téged, melynek következtében semmiben sem szenvedsz majd hiányt. Ha mindent meg szeretnél adni a gyermekeidnek vagy kedvesednek, ki ne hagyd ezt a párosítást.

Rózsaszín és piros

Eleged van a szinglilétből és készen állsz arra, hogy a szerelem végre rád találjon? Akkor bújj bele egy ilyen szettbe, ami romantikussá fogja varázsolni a megjelenésedet. A rózsaszínnek köszönhetően nem lesz túl hivalkodó az öltözéked, ezért bátran válaszd randihoz is.

Kék és fehér

Előléptetésre és szakmai sikerekre vágysz? Akkor számodra a legtökéletesebb színkombináció a kék-fehér viselet. A feng shui szerint ugyanis a kék növeli a koncentrációt, miközben a fehér lágyítja a megjelenést és tisztaságot áraszt.

Zöld és fehér

Ha szeretnéd felvértezni magad a betegségekkel szemben és megőrizni az egészségedet, akkor dobj össze magadnak egy fehér és zöld színekből álló szettet, akár az alábbi kép alapján, ami óv a negatív energiáktól és elősegíti az egyensúly megteremtését.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy a színek hogyan hatnak az érzelmeidre és a cselekedeteidre:

