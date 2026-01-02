Íme a 2026-os év szerencseszínei: ezekből tárazz be, ha hatalmas sikerekre vágysz

A kínai horoszkóp szerint 2026 a sebességről és a merész változásokról fog szólni. A feng shui pedig úgy tartja, hogy a következő szerencseszínek hatalmas szerepet fognak játszani abban, hogy az energia egyensúlyba kerüljön és sikert sikerre halmozhass. Lássuk tehát, milyen árnyalatokkal érdemes felfrissítened a gardróbodat!

Mutatjuk, hogy viseld a szerencseszíneket a célod szerint!

Fotó: Shutterstock

A feng shui úgy tartja, hogy a színek különböző pozitív hatással bírnak.

Bemutatjuk a 2026-os szerencseszíneket és felfedjük a jelentésüket.

Ezeket a szerencseszíneket párosítsd a céljaidhoz szabva.

Ezek lesznek 2026 szerencseszínei: azonnal dobd fel velük a ruhatárad

A feng shui szerint a színek különböző energiákkal vannak megáldva, amelyek az 5 elemet foglalják magukba. A felfogás szerint az elemek – fa, tűz, föld, fém, víz – egymásra hatnak, valamint különböző pozitív hatással bírnak. Ennek következtében a megfelelő színkombinációk kiválasztása harmóniát teremthet és hatalmas energiát adhat. Nézzük is 2026 szerencseszíneit!

Piros: a siker, az ambíció és a szenvedély megtestesítője

Arany: a jóllét szimbóluma

Smaragdzöld: a változás és a növekedés jelképe

Fehér: az egyensúly és a béke megtestesítője

Kék: a bölcsesség és a megnyugvás színe

Így párosítsd a szerencseszíneket, hogy elérhesd a céljaidat

Arany és piros

Mivel a piros szín energiával tölt el, az arany pedig a gazdagság szimbóluma, ennek a két árnyalatnak a kombinációja cselekvésre fog ösztönözni téged, melynek következtében semmiben sem szenvedsz majd hiányt. Ha mindent meg szeretnél adni a gyermekeidnek vagy kedvesednek, ki ne hagyd ezt a párosítást.

Rózsaszín és piros

Eleged van a szinglilétből és készen állsz arra, hogy a szerelem végre rád találjon? Akkor bújj bele egy ilyen szettbe, ami romantikussá fogja varázsolni a megjelenésedet. A rózsaszínnek köszönhetően nem lesz túl hivalkodó az öltözéked, ezért bátran válaszd randihoz is.

Kék és fehér

Előléptetésre és szakmai sikerekre vágysz? Akkor számodra a legtökéletesebb színkombináció a kék-fehér viselet. A feng shui szerint ugyanis a kék növeli a koncentrációt, miközben a fehér lágyítja a megjelenést és tisztaságot áraszt.