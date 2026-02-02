Így jósolj magadnak almából

Az egyik legsokoldalúbb gyümölcsünk az alma, ugyanis a világon több ezer fajtája ismert, és szinte minden éghajlati övben megél a mérsékelt égövtől a hűvösebb hegyvidéki területekig. Az őszi-téli időszakban is könnyen elérhető, jól tárolható, ezért régen is ott volt minden háznál. Vitaminokban gazdag, segíti az emésztést, frissít, laktat. Rengeteg formában fogyaszthatjuk: nyersen, kompótként, befőttként, süteményben, lekvárként, aszalva, sőt levesben vagy húsok mellé sütve is. Az alma azonban nem pusztán táplálékot jelentett az emberek számára: eltarthatósága miatt hamar a biztonság jelképévé vált. Mivel ínséges időkben gyakran a túlélés egyik zálogát jelentette, így természetessé vált, hogy jelképes, jóslási erőt is tulajdonítottak neki. Az ünnepek során, a szerelemben, a családi szokásokban, sőt még az időjárás-jóslásban is fontos szerep jutott neki a jóslás terén. Most a Fanny magazin jóvoltából megmutatjuk, hogyan működik a jóslás magadnak almából.

Jóslás magadnak? Az almából való jövendölés egy ősi néphiten alapul.

Fotó: Shutterstock/STEKLO

Hogyan lehetséges a jóslás magadnak almából?

Régen az alma nemcsak egyszerű csemege volt, hanem eszköz a jósláshoz is: segítségével a jövő rejtelmeit és a szerelmi kérdéseket próbálták megfejteni, vagy éppen választ kapni arra, mennyire lesznek szerencsések az életben. Az egyik legismertebb jóslási forma az almamagokhoz kötődik. Úgy tartották, hogy ha a kettészelt gyümölcs magháza szép, ép, csillag alakot rajzol ki, akkor nyugodt, békés időszak vár a ház lakóira. Ám ha sérült vagy hiányos, akkor feszültségre, féltékenységre következtetett a néphit. A magokat „igen–nem” kérdésekre is használták: két ujj közé fogták, feltettek maguknak egy kérdést, majd elengedték őket. Ha azonnal kicsúsztak, az igennek számított, amennyiben az ujjak között maradtak, akkor nemnek.

Szerelmi jóslás magamnak

Szerelemjóslásra a héjat használták. Egyszerűen meghámozták a gyümölcsöt egyetlen hosszú csíkban, majd a héjat átdobták a válluk fölött. A földre esett forma pedig kirajzolta annak a névnek az első betűjét, aki fontos szerephez jutott a kérdező jövőjében. A közösségi lakomák végén pedig mindenki választott magának egy almát az asztalról, csukott szemmel. A piros, érett gyümölcs szerencsés évet, az ép, hibátlan forma egészséget, a foltosabb pedig tennivalót, megoldandó feladatot jelképezett.