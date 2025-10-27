BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rúnakő készítése otthon – így kaphatsz választ a kérdéseidre

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 13:15
A rúnakövek nemcsak misztikus dísztárgyak, hanem olyan ősi mágikus eszközök, amelyekhez sokan ma is útmutatásért fordulnak. Ha kíváncsi vagy, mit üzennek neked, akár otthon is elkészítheted a saját rúnakő készletedet.
Az utóbbi években egyre többen találnak vissza a spiritualitáshoz. A rúnakő kifejezetten népszerű, hiszen a hiedelem szerint válaszokkal szolgálhat a kérdéseinkre. A legjobb, ha magunknak készítünk készletet, az alkotási folyamat során ugyanis így átjárhatja a köveket a saját energiánk, aminek eredményeképpen sokkal pontosabb válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre.

Rúnakő kirakás
A rúnakő nem jósol, csupán iránymutatást ad.
Fotó: Netrun78 /  Shutterstock 

Mit jelképeznek a rúnakövek?

A rúnák eredetileg az északi népek, főként a germánok és a vikingek írásjelei voltak. Minden egyes szimbólum egy-egy fogalmat, erőt vagy élethelyzetet jelöl, például védelem, változás, bőség, bölcsesség. A mai spirituális irányzatokban a rúnákat nem jóslásra, inkább önismereti eszközként használják, hogy segítsenek tisztábban látni egy helyzetet vagy döntést. Ha saját magadnak készítesz rúnaköveket, azok különösen személyes erőt hordozhatnak, hiszen mint említettük, a saját energiáddal töltöd fel azokat már az alkotás során.

A rúnakövek jelentése

Fehu – gazdagság, bőség érkezik az életünkbe

Uraz – egészség, vitalitás elnyerése

Thurisaz – védelmez az átkok, rontások ellen

Ansuz – erősíti a meggyőző erőnket

Raidho – belső egyensúlyi állapot megtalálásához használható

Kenaz – fejleszti a kreativitásunkat és a képességeinket minden területen

Gebo – feléleszti a szexualitást, javítja a potenciát

Wunjo – erősíti a csoporton belüli kommunikációt, összetartozást

Hagalaz – erős, aktív védelmi szimbólum külső behatások ellen

Nauthiz – bánatunk, lelki terheink feldolgozásában segít

Isa – erősíti a koncentrációnkat és akaraterőnket

Jera – termékenységet, békét, harmóniát teremt

Eihwaz – segít leküzdeni félelmünket, erősíti szellemünket

Perthro – segít belelátni a jövőbe, megváltoztatni a sorsunkat

Algiz – védelmet és szerencsét hoz a használójának

Sowilo – akaratunk, kitartásunk megerősítésével segít elérni a céljainkat

Tiwaz – megerősíti a hitet önmagunkban, a vallásban, az ideákban

Berkano – elősegíti a nőiesség megélését, a női energiák felszabadítását

Ehwaz – felgyorsítja az eseményeket

Mannaz – fejleszti az intelligenciát, a képességeinket

Laguz – erősíti a gyógynövények hatását, a test öngyógyító folyamatait

Ingwaz – a gyermekáldás szimbóluma, segít felkészülni az áldott állapotra

Othala – segít bőséget és jólétet hozni a család életébe

Dagaz – szakrális, ünnepi pillanatok megerősítésére használhatjuk

Mire lesz szükséged a rúnakő készítéshez?

Rúnákat sokféle anyagból lehet készíteni. A legfontosabb, hogy számodra kellemes, természetes anyagot válassz.

A legnépszerűbb választások:

  • kavics vagy folyami kő: a legtermészetesebb hatás, sima felület, könnyen festhető.
  • fa korong: meleg, természetes alapanyag, amely jól bírja a faragást vagy égetést.
  • agyag vagy gyurma: ha kézzel formáznád; festékkel, lakkal teheted tartóssá.

Szükséged lesz továbbá akrilfestékre, vékony ecsetre vagy filcre, és egy kis türelemre. Ez ugyanis egy nyugodt, befelé forduló folyamat.

Így készítsd el a saját rúnáidat

  1. Válassz 24 követ vagy korongot, ez a hagyományos rúnakészlet száma.
  2. Tisztítsd meg azokat fizikailag és energetikailag: mosd le vízzel, majd hagyd megszáradni.
  3. Rajzold fel a rúnajeleket. Használhatsz vékony ecsetet vagy tollat. Minden jel felrajzolása közben koncentrálj arra, mit jelent számodra az adott szimbólum.
  4. Lakkozd vagy olajozd le a felületet, hogy tartós legyen.
  5. Töltsd fel energiával. Ez történhet meditációval, füstölő mellett vagy a Hold fényében, attól függően, mi áll közel hozzád.

A folyamat során engedd, hogy minden rúnajel megfogalmazódjon benned is. A készlet elkészítése így lelki elmélyülés is egyben.

Hogyan használd a rúnaköveket?

Amikor tanácsra vagy iránymutatásra van szükséged, válassz ki három követ. Az első a jelen helyzetet jelképezi, a második az akadályt vagy tanulságot, a harmadik pedig a lehetséges jövőt. A kövek nem jósolnak, csupán abban segítenek, hogy tisztábban lásd a helyzetedet. Van, aki naponta egyetlen követ húz, mint egyfajta napi üzenetet. Idővel a saját készleted olyan személyes segítőddé válhat, mint egy régi barát, aki segít eligazodni, merre tarts.

