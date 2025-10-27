Rúnakő készítése otthon – így kaphatsz választ a kérdéseidre

Az utóbbi években egyre többen találnak vissza a spiritualitáshoz. A rúnakő kifejezetten népszerű, hiszen a hiedelem szerint válaszokkal szolgálhat a kérdéseinkre. A legjobb, ha magunknak készítünk készletet, az alkotási folyamat során ugyanis így átjárhatja a köveket a saját energiánk, aminek eredményeképpen sokkal pontosabb válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre.

A rúnakő nem jósol, csupán iránymutatást ad.

Mit jelképeznek a rúnakövek?

A rúnák eredetileg az északi népek, főként a germánok és a vikingek írásjelei voltak. Minden egyes szimbólum egy-egy fogalmat, erőt vagy élethelyzetet jelöl, például védelem, változás, bőség, bölcsesség. A mai spirituális irányzatokban a rúnákat nem jóslásra, inkább önismereti eszközként használják, hogy segítsenek tisztábban látni egy helyzetet vagy döntést. Ha saját magadnak készítesz rúnaköveket, azok különösen személyes erőt hordozhatnak, hiszen mint említettük, a saját energiáddal töltöd fel azokat már az alkotás során.

A rúnakövek jelentése Fehu – gazdagság, bőség érkezik az életünkbe Uraz – egészség, vitalitás elnyerése Thurisaz – védelmez az átkok, rontások ellen Ansuz – erősíti a meggyőző erőnket Raidho – belső egyensúlyi állapot megtalálásához használható Kenaz – fejleszti a kreativitásunkat és a képességeinket minden területen Gebo – feléleszti a szexualitást, javítja a potenciát Wunjo – erősíti a csoporton belüli kommunikációt, összetartozást Hagalaz – erős, aktív védelmi szimbólum külső behatások ellen Nauthiz – bánatunk, lelki terheink feldolgozásában segít Isa – erősíti a koncentrációnkat és akaraterőnket Jera – termékenységet, békét, harmóniát teremt Eihwaz – segít leküzdeni félelmünket, erősíti szellemünket Perthro – segít belelátni a jövőbe, megváltoztatni a sorsunkat Algiz – védelmet és szerencsét hoz a használójának Sowilo – akaratunk, kitartásunk megerősítésével segít elérni a céljainkat Tiwaz – megerősíti a hitet önmagunkban, a vallásban, az ideákban Berkano – elősegíti a nőiesség megélését, a női energiák felszabadítását Ehwaz – felgyorsítja az eseményeket Mannaz – fejleszti az intelligenciát, a képességeinket Laguz – erősíti a gyógynövények hatását, a test öngyógyító folyamatait Ingwaz – a gyermekáldás szimbóluma, segít felkészülni az áldott állapotra Othala – segít bőséget és jólétet hozni a család életébe Dagaz – szakrális, ünnepi pillanatok megerősítésére használhatjuk

Mire lesz szükséged a rúnakő készítéshez?

Rúnákat sokféle anyagból lehet készíteni. A legfontosabb, hogy számodra kellemes, természetes anyagot válassz.