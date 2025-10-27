Rúnakő készítése otthon – így kaphatsz választ a kérdéseidre

Az utóbbi években egyre többen találnak vissza a spiritualitáshoz. A rúnakő kifejezetten népszerű, hiszen a hiedelem szerint válaszokkal szolgálhat a kérdéseinkre. A legjobb, ha magunknak készítünk készletet, az alkotási folyamat során ugyanis így átjárhatja a köveket a saját energiánk, aminek eredményeképpen sokkal pontosabb válaszokat kaphatunk a kérdéseinkre.
A rúnák eredetileg az északi népek, főként a germánok és a vikingek írásjelei voltak. Minden egyes szimbólum egy-egy fogalmat, erőt vagy élethelyzetet jelöl, például védelem, változás, bőség, bölcsesség. A mai spirituális irányzatokban a rúnákat nem jóslásra, inkább önismereti eszközként használják, hogy segítsenek tisztábban látni egy helyzetet vagy döntést. Ha saját magadnak készítesz rúnaköveket, azok különösen személyes erőt hordozhatnak, hiszen mint említettük, a saját energiáddal töltöd fel azokat már az alkotás során.
Fehu – gazdagság, bőség érkezik az életünkbe
Uraz – egészség, vitalitás elnyerése
Thurisaz – védelmez az átkok, rontások ellen
Ansuz – erősíti a meggyőző erőnket
Raidho – belső egyensúlyi állapot megtalálásához használható
Kenaz – fejleszti a kreativitásunkat és a képességeinket minden területen
Gebo – feléleszti a szexualitást, javítja a potenciát
Wunjo – erősíti a csoporton belüli kommunikációt, összetartozást
Hagalaz – erős, aktív védelmi szimbólum külső behatások ellen
Nauthiz – bánatunk, lelki terheink feldolgozásában segít
Isa – erősíti a koncentrációnkat és akaraterőnket
Jera – termékenységet, békét, harmóniát teremt
Eihwaz – segít leküzdeni félelmünket, erősíti szellemünket
Perthro – segít belelátni a jövőbe, megváltoztatni a sorsunkat
Algiz – védelmet és szerencsét hoz a használójának
Sowilo – akaratunk, kitartásunk megerősítésével segít elérni a céljainkat
Tiwaz – megerősíti a hitet önmagunkban, a vallásban, az ideákban
Berkano – elősegíti a nőiesség megélését, a női energiák felszabadítását
Ehwaz – felgyorsítja az eseményeket
Mannaz – fejleszti az intelligenciát, a képességeinket
Laguz – erősíti a gyógynövények hatását, a test öngyógyító folyamatait
Ingwaz – a gyermekáldás szimbóluma, segít felkészülni az áldott állapotra
Othala – segít bőséget és jólétet hozni a család életébe
Dagaz – szakrális, ünnepi pillanatok megerősítésére használhatjuk
Rúnákat sokféle anyagból lehet készíteni. A legfontosabb, hogy számodra kellemes, természetes anyagot válassz.
A legnépszerűbb választások:
Szükséged lesz továbbá akrilfestékre, vékony ecsetre vagy filcre, és egy kis türelemre. Ez ugyanis egy nyugodt, befelé forduló folyamat.
A folyamat során engedd, hogy minden rúnajel megfogalmazódjon benned is. A készlet elkészítése így lelki elmélyülés is egyben.
Amikor tanácsra vagy iránymutatásra van szükséged, válassz ki három követ. Az első a jelen helyzetet jelképezi, a második az akadályt vagy tanulságot, a harmadik pedig a lehetséges jövőt. A kövek nem jósolnak, csupán abban segítenek, hogy tisztábban lásd a helyzetedet. Van, aki naponta egyetlen követ húz, mint egyfajta napi üzenetet. Idővel a saját készleted olyan személyes segítőddé válhat, mint egy régi barát, aki segít eligazodni, merre tarts.
