Ahogy belépnek a szobába, minden szempár rájuk szegeződik – Ők a legstílusosabb csillagjegyek

Ők azok, akik, ha belépnek egy szobába, minden szempár rájuk szegeződik, hiszen a megjelenésük tökéletes összhangban van a személyiségükkel. Míg egyes csillagjegyek kifinomult eleganciával, mások extravagáns stílussal vonják magukra a figyelmet. Vajon a horoszkóp szerint te is a legtrendibb állatövi jegyek táborát erősíted?

A horoszkóp szerint ők mindig egy lépéssel a trendek előtt járnak!

Fotó: Shutterstock

Az egyik legkreatívabb csillagjegy provokatív és drámai.

A legmegbízhatóbb állatövi jegy elegáns és elbűvölő.

Az egyik legfüggetlenebb jegy újító és változatos.

A horoszkóp szerint ez a 3 legstílusosabb csillagjegy: állandóan reflektorfényben tündököl

Van, aki még egy pizsamában is elképesztően stílusosan tud kinézni, míg más hosszú órák után sem tudja kihozni a maximumot a megjelenéséből. Az asztrológia szerint azonban bizonyos jegyeknek a zsigereikben van a stílusérzék, amit letagadni sem tudnának. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük a top 3 legdivatosabb csillagjegyet.

Oroszlán csillagjegy: a provokatív és drámai

Az Oroszlánokra elképesztő merészség és drámaiság jellemző, ami az öltözködésükre is kihat. Mivel imádnak kitűnni a tömegből, olyan szetteket választanak, amikben biztosan minden szempár rájuk szegeződik majd. Oda vannak az élénk színekért, a különleges szabásokért és a nem mindennapi kiegészítőkért, melyeket képesek teljes összhangban viselni, miközben luxus árad a megjelenésükből. Mivel a jegy szülöttei nagy hangsúlyt fektetnek a részletekre, nem esnek át a ló túloldalára.

Bika csillagjegy: az elegáns és elbűvölő

A Bikák kitűnő esztétikai érzékkel vannak megáldva, akik a sikkes, klasszikus stílust tartják nagy becsben. Ennek következtében mindig elegáns megjelenésre törekednek, még akkor is, ha csak a sarki boltba ugranak le. Fontos számukra a kényelem és a minőség, szemben a mennyiséggel. Kedvelik a finom, dekoratív anyagokat, hisznek a „kevesebb néha több” elvében. A kényelem és a stílus közötti arany középúton járnak, miközben a szett különböző darabjai és a visszafogott kiegészítők tökéletesen harmonizálnak egymással.

Vízöntő csillagjegy: az újító és változatos

A Vízöntők hatalmas becsben tartják a függetlenségüket, ezért szeretnek kísérletezni és előszeretettel aggatnak magukra szokatlan kiegészítőket. Igazi divatdiktátoroknak tartják őket, akik imádnak kilógni a sorból és egyedi darabokkal tükrözni az egyéniségüket. Mivel a csillagjegy szülöttei az öltözködést az egyik legfontosabb önkifejező eszközüknek tartják, pontosan megterveznek egy összeállítást, mielőtt utcára lépnének benne. Nyitottak a fenntarthatóság iránt is, ezért nem ritka, hogy egy turkálóban akadnak rá a következő gyöngyszemre.