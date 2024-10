A babérlevél nem csak egészséges, még a spirituális megtisztulást is képes előidézni

Számtalan pozitív egészségügyi hatással rendelkezik a magyar gasztronómia egyik örök érvényű tagja a babérlevél. Ez a jellegzetes illatú és aromájú gyógynövény sok magyaros étel alapanyaga és díszítése is egyben, ezenfelül pedig gyulladáscsökkentő és emésztéssegítő hatása is van. A népi hiedelmek szerint ha elégetsz egy babérlevelet, azzal elűzöd magadtól a betegségeket, elég csak belélegezni az így keletkező füstöt. Ha nem hiszel az ilyen szájról-szájra terjedő történetekben, akkor is ajánljuk, hogy kipróbáld a babért fűszerként, őrölve, vagy akár illóolaj formájában. Ha pedig kíváncsi vagy rá, hogy spirituális szinten hogyan hasznosíthatod ennek a gyógyító erejű növénynek az erejét, akkor olvass tovább!

Nem csak fűszerként hasznosíthatod a babért /Fotó: @Pexels

Babérlevél a hálószobában

Mendemondák úgy tartják, hogy ha az ágyad fölé akasztod a babérlevelet, akkor megóv a gonosz szellemektől, negatív energiáktól. Nem lesz többé rémálmod. Rakj belőle a bejárati ajtó előtti lábtörlő alá is, és a szobák sarkába. Így pozitív dolgok és energiák áramolhatnak a lakásba. Próbáld ki, nem bánod meg!

Betegségek elleni hatásai

A levél füstje enyhíti a stresszt és megakadályozza a szorongást. Vannak, akik azt állítják, hogy a daganatos betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében is van helye. Ha pedig vesekővel bajlódsz, vagy fáj a fejed, esetleg ízületi gyulladásod van, akkor is érdemes kipróbálnod.

Javítja az energiákat

Spirituális körökben úgy tartják, hogy nemcsak a füstölő, de a babérlevél is javít az otthonod energiáin. Egyes hiedelmek szerint bevonzza a sikert, és a szerencsét - írja a Mindmegette.