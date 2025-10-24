BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Mi a te karmád? Ez a személyiségteszt felfedi az előző életedből hozott lelki terheidet

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 08:15
Az élet számtalan kihívás elé állít minket, némelyiküket azonban még a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem sikerül megoldanunk. Mivel ennek hátterében a karmánk állhat, ez a személyiségteszt segít felfedni, hogy mit hoztál magaddal az előző életedből.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Szinte nincs olyan ember a Földön, aki ne találkozna időről időre váratlan nehézségekkel, amiken túl kell valahogy jutnia. Ezért, ha úgy érzed, hogy megint megrekedtél és segítségre van szükséged, akkor ez a személyiségteszt neked szól. Segítségével ugyanis felfedheted, honnan erednek jelenlegi problémáid, hogy végre leszámolhass velük.

Személyiségteszt az intuícióidra építve
Lelj rá a megoldásra személyiségtesztünk segítségével!
Fotó: Shutterstock 

Személyiségteszt, ami az intuícióidra hagyatkozik

Ezzel pofonegyszerű teszttel pillanatok alatt megtudhatod, hogy miért görgette eléd az élet ezeket a váratlan akadályokat. Ahhoz, hogy rálelj a leghatékonyabb megoldásra, csupán annyit kell tenned, hogy a belső megérzésedre hallgatsz és választasz egy kristályt az alábbi képről. Vajon mi a te karmád?

Melyik kristályra esett a választásod?

  • Első kristály: engedd el a mérgező kapcsolatokat

Ez a kristály arra utal, hogy az előző életedben rendkívül magányos voltál, ezért most mindenkiben a jót keresed, amiatt pedig sokan kihasználnak. Bár folyamatosan azon dolgozol, hogy fenntartsd minden kapcsolatodat. Itt az ideje, hogy végre elengedd azokat, amik mérgeznek. Te is tudod, hogy ezek az emberek csak fájdalmat okoznak neked, ezért állj végre a sarkadra és szakítsd meg velük a kapcsolatot! Ragaszkodj az értékeidhez és olyan emberekkel vedd körbe magad, akik megérdemlik a szereteted.

  • Második kristály: építs egészséges önbizalmat

Előző életedben valószínűleg hoztál egy-két olyan döntést, amik katasztrofálisan végződtek és mások életére is negatívan hatottak. Ennek fényében most folyamatosan kételkedsz magadban és megkérdőjelezed a képességeidet, pedig még annyi kiaknázatlan lehetőség rejlik benned, hogy elképzelni sem tudod. Bátran törj előre és ne félj kockázatot vállalni, hiszen te is tudod, hogy anélkül nem viheted sokra az életben.

  • Harmadik kristály: tanulj meg bízni

Ez a kristály azt szimbolizálja, hogy olyan emberekben bíztál meg korábbi életedben, akik alattomosan hátba szúrtak. Ez a negatív tapasztalat pedig rendkívül mély nyomot hagyott benned, hiszen még most is kísért. Azonban itt az ideje, hogy végre olyan kapcsolatokat alakíts ki másokkal, amelyek bizalomra épülnek. Tegyél apró lépéseket gyógyulásod felé, mert hidd el, hihetetlen érzés, ha valakire még az életünket is rá mernénk bízni.

Az alábbi videó bemutatja a karma 12 törvényét:

