Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb anyós – A tiéd köztük van?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 17:30
Vannak olyan szerencsés emberek, akiknek az anyósa süteménnyel érkezik, mosolyog, és pontosan tudja, hol a határ. Viszont más anyósok, mintha küzdenének a haragunkért. Lássuk melyik 3 csillagjegy a legrosszabb anyós a horoszkóp szerint.
Kelemen Dorina
A horoszkóp persze nem ment fel senkit, de érdekes mintákat mutat. Bizonyos csillagjegyeknél viszont gyakrabban előfordulnak negatív aspektusok. Következzen a legrosszabb anyós csillagjegy szerinti listájának első 3 helyezettje.

Egy pár és az oroszlán csillagjegyű anyós, akit a horoszkóp szerint megkeserítik az életed.
Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legrosszabb anyós - A tiéd köztük van? / Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 
  • A Skorpió anyós oda szúr ahol a legjobban fáj.
  • A Szűz anyós állandóan kritizál.
  • Az Oroszlán anyós nem bírja, ha nem ő van a reflektorfényben

Horoszkóp: 3 legrosszabb anyós a csillagjegy szerint, akivel kihívás az élet 

Skorpió anyós: oda szúr, ahol a legjobban fáj

A Skorpió típusú anyós ritkán kiabál. Neki elég egy félmondat, egy pillantás, egy „csak gondoltam, szólok” megjegyzés és már a plafonon vagy. Mindig tudja, hogy hova szúrjon. Miért ilyen gonosz? Mert erősen kötődik a gyerekéhez, és nehezen engedi el a régi szerepét. Ha úgy érzi, háttérbe szorul, hajlamos manipulálni. Mellette az ember gyakran úgy érzi, tojáshéjakon lépdel, bármint mond vagy tesz, az úgyis ki lesz forgatva.  

Szűz anyós: a segítő kritika bajnoka

A Szűz anyós valóban segíteni akar. Csak közben észreveszi, hogy poros a polc, nem al dente a tészta, és az unoka sapkája sem megfelelő. A gond nem az igényességgel van, hanem azzal, hogy a megjegyzések sosem fogynak el. A legrosszabb anyós szerepét akkor ölti magára, amikor a tanács kötelező érvényűnek hangzik, és a dicséret valahogy mindig elmarad.  

Oroszlán anyós: ha a reflektorfény elhalványul

Az Oroszlán csillagjegyű anyós szeret fontos lenni. Anyósként is. Nehezen viseli, ha már nem körülötte forog minden, és a családi döntésekben nem az ő szava az első. Ilyenkor jöhet a dráma, a sértődés, a hangos vélemény. Ugyanakkor, ha az Oroszlán megkapja az elismerést – akár egy őszinte „jó volt, amit mondtál” formájában –, meglepően nagylelkűvé válik.

Ez a három csillagjegy nem egyszerű eset anyósként / Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

Mi segíthet, ha nehéz anyóssal van dolgunk?

Nem a horoszkóp vagy a csillagállás kérdése, hanem a határoké. De az alábbiak sokszor segíthetnek egy problémás anyóssal szemben:  

  1. Rövid, világos kommunikáció – ne magyarázkodj, ne támadj
  2. Következetesség, még akkor is, ha kényelmetlen
  3. Elismerés ott, ahol valóban jár

Ne feledd, a kapcsolatot mi alakítjuk – néha türelemmel, néha humorral, néha határozott mondatokkal, és néha egy mély levegővétellel. 

