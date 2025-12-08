Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Áruló lány öleli a barátnőjét a horoszkópban.

Ez a 3 csillagjegy az első adandó alkalommal hátba szúr

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 19:45
Néhány embernél már az első pillanattól érezzük, hogy valami nincs rendben. Van pár csillagjegy, akinél ezt a megérzést kifejezetten sokszor tapasztalhatod, és ez nem véletlen. A horoszkóp szerint ők azok, akik hajlamosak hátba támadni a legjobb barátaikat is, ha úgy érzik sarokba szorították. Ha körülötted is van egy ilyen jegy, most jól figyelj!
A bizalomnál nincs törékenyebb dolog a világon, ezt írjuk alá. Különösen igaz ez akkor, ha egy olyan személy okoz csalódást, aki igen közel áll hozzánk. Persze vannak félreértések és specifikus szituációk, amikor az árulásnak tűnő cselekedetre van egyszerűbb magyarázat. A horoszkóp azonban figyelmeztet: létezik 3 csillagjegy, akiknek a természetében olyan mintázatok tapasztalhatók, amelyek hajlamosítják őket a hátbatámadásra. Vajon a te párod köztük van?

Horoszkóp és csillagjegyek egy körben.
Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a leghajlamosabb az árulásra
Fotó: 123RF
  • Létezik egy csillagjegy, aki mások érzéseit is háttérbe szorítja, hogy elérje céljait.
  • Egy másik, szabadságát féltve őrülten menekül a kötelezettségek elől.
  • A 3. jegy pedig könnyedén hátrahagy bárkit, hogy hírnevét megóvja.

Horoszkóp: ez a 3 áruló csillagjegy bármikor hátba szúr

Skorpió csillagjegy

Mivel a Skorpió tele van ambícióval, ő és a céljai közé szinte semmi sem verhet éket. Kíméletlenül üldözi, amire vágyik és közben sokszor elfelejti, hogy másokra milyen hatással vannak a tettei. Ez azonban inkább figyelmetlenség és önzőség, mint gonoszság.

Ha bajba kerülsz, nem biztos, hogy egy Skorpió lesz, aki elsőként a megmentésedre siet. Ha van valami, ami őt hátráltathatja a szituációdban, gondolkodás nélkül kereket old. Ő sosem kockáztat. Azonban, akit igazán szeret, akihez mélyen kötődik, azért tűzbe tenné a kezét. Egyszerűen csak ritka, hogy valaki olyan mélyre ásson, hogy bekerüljön ebbe a zárt, belső körbe. 

Nyilas csillagjegy

A Nyilas csillagjegy a horoszkóp szabadság-fetisisztája, aki él-hal az újdonságokért és a spontaneitásért. Ebből kifolyólag, könnyen megun mindent, amitől úgy érzi, egy kicsit is korlátozva van a mozgástere. Sok mindent megígér, de csupán addig tartja be azokat, amíg még kényelmesnek érzi a velük járó felelősséget.

A Nyilas impulzív. Nem számító, de ha egy párkapcsolat, barátság vagy karrierbeli szövetség túl szorossá válik számára, egyszerűen úgy dönthet, hogy távozik, mindenféle magyarázat vagy bocsánatkérés nélkül. Egyedül 2-3 szoros kapcsolatához ragaszkodik igazán, őket viszont nem hajlandó elengedni vagy veszélybe sodorni.

Ölelkező barátnők a horoszkóp szerint.
Egy Oroszlán mindig a saját irháját menti először, miközben neked fel sem tűnik a távolságtartása
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlán csillagjegy figyelemre, presztízsre, rangra vágyik. Ez a cél mindig a lelki szemei előtt lebeg. Ha valaki veszélybe sodorja hírnevét, azt nem kíméli. Lehet barát, családtag vagy szerető, renoméját minden áron megvédi.

A legtöbbször ez nem egy tudatos terv, amivel elárulja az illetőt. Inkább egyszerű önvédelem, amiben az Oroszlán hajlamos túlzásokba esni, mint minden másban is. Ezt érdemes figyelembe venned, ha bajba kerülsz, mert támaszt csak abban az esetben nyújt majd, ha a helyzeted nem vet rá rossz fényt. Viszont ha önbizalma a helyén van, a végletekig lojális és hűséges szinte minden kapcsolatához.

Ebből a videóból kiderül melyek a leghűségesebb csillagjegyek a horoszkóp szerint:

Tudj meg még többet horoszkópodról:

 

