Ez a 3 csillagjegy az első adandó alkalommal hátba szúr

A bizalomnál nincs törékenyebb dolog a világon, ezt írjuk alá. Különösen igaz ez akkor, ha egy olyan személy okoz csalódást, aki igen közel áll hozzánk. Persze vannak félreértések és specifikus szituációk, amikor az árulásnak tűnő cselekedetre van egyszerűbb magyarázat. A horoszkóp azonban figyelmeztet: létezik 3 csillagjegy, akiknek a természetében olyan mintázatok tapasztalhatók, amelyek hajlamosítják őket a hátbatámadásra. Vajon a te párod köztük van?

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a leghajlamosabb az árulásra

Fotó: 123RF

Létezik egy csillagjegy, aki mások érzéseit is háttérbe szorítja, hogy elérje céljait.

Egy másik, szabadságát féltve őrülten menekül a kötelezettségek elől.

A 3. jegy pedig könnyedén hátrahagy bárkit, hogy hírnevét megóvja.

Skorpió csillagjegy

Mivel a Skorpió tele van ambícióval, ő és a céljai közé szinte semmi sem verhet éket. Kíméletlenül üldözi, amire vágyik és közben sokszor elfelejti, hogy másokra milyen hatással vannak a tettei. Ez azonban inkább figyelmetlenség és önzőség, mint gonoszság.

Ha bajba kerülsz, nem biztos, hogy egy Skorpió lesz, aki elsőként a megmentésedre siet. Ha van valami, ami őt hátráltathatja a szituációdban, gondolkodás nélkül kereket old. Ő sosem kockáztat. Azonban, akit igazán szeret, akihez mélyen kötődik, azért tűzbe tenné a kezét. Egyszerűen csak ritka, hogy valaki olyan mélyre ásson, hogy bekerüljön ebbe a zárt, belső körbe.

Nyilas csillagjegy

A Nyilas csillagjegy a horoszkóp szabadság-fetisisztája, aki él-hal az újdonságokért és a spontaneitásért. Ebből kifolyólag, könnyen megun mindent, amitől úgy érzi, egy kicsit is korlátozva van a mozgástere. Sok mindent megígér, de csupán addig tartja be azokat, amíg még kényelmesnek érzi a velük járó felelősséget.

A Nyilas impulzív. Nem számító, de ha egy párkapcsolat, barátság vagy karrierbeli szövetség túl szorossá válik számára, egyszerűen úgy dönthet, hogy távozik, mindenféle magyarázat vagy bocsánatkérés nélkül. Egyedül 2-3 szoros kapcsolatához ragaszkodik igazán, őket viszont nem hajlandó elengedni vagy veszélybe sodorni.