Vigyázz velük – Ezeknek a csillagjegyeknek a legnagyobb az egoja a horoszkóp szerint

A horoszkóp szerint vannak jegyek, akik erős önbizalommal rendelkeznek.

Az egészséges magabiztosság könnyen átcsúszhat egoba.

Megmutatjuk, mely csillagjegyeknél a legerősebb az énközpontúság.

Az ego lehet belső motor, ami lendületet ad, és megteremti azt a magabiztosságot, amire a sikerhez szükség van. Ugyanakkor mindannyian találkoztunk már olyannal, akinek az énképe minden határt átlép. Az egészséges ego alapvetően nem rossz, hiszen hozzájárul a lelki egyensúlyhoz és a jólléthez. A gond ott kezdődik, amikor az önbizalom túlcsordul és nem hagy másokat érvényesülni. Ilyenkor könnyen mérgezővé, gőgössé, egocentrikussá válhatnak és ez a horoszkópjukban is megjelenik.

A horoszkóp szerint ezeknek a csillagjegyeknek a legnagyobb az egojuk

Az alábbi jegyeknél az ego gyakran hangsúlyos szerepet kap, ami egyszerre lehet vonzó tulajdonság és konfliktusforrás.

Az Oroszlán csillagjegy híres az egojáról.

Oroszlán csillagjegy

A horoszkóp szerint az Oroszlán jegy számára az, hogy állandóan a középpontban vannak, az alapállapot. Imád a középpontban lenni, ragyogni, irányítani és fontos számára az elismerés. A hatalmas egoja abból fakad, hogy tisztában van az értékeivel, és ezt nem is titkolja. Ha mellőzik vagy háttérbe szorítják, könnyen sérül az önérzete. Amikor viszont megkapja a figyelmet, amire vágyik, nagylelkű, lelkesítő és inspiráló tud lenni. Az Oroszlán jelenléte ritkán marad észrevétlen.

Kos csillagjegy is hajlamos a nagy egora.

Kos csillagjegy

A Kos a horoszkóp egyik legimpulzívabb jegye. Türelmetlen, nem szeret várni, hosszan mérlegelni vagy alkalmazkodni. Ha eldönt valamit, azonnal lendületbe jön és közben biztos benne, hogy jó irányba halad. Az egoja gyakran abból fakad, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy más jobban csinálja. Emiatt időnként önzőnek tűnhet, pedig inkább a saját céljai hajtják. Válsághelyzetekben pont ez a határozottság teszi őt igazán erőssé.

A Vízöntő csillagjegynek sem kell a szomszédba menni egy kis egoért.

Vízöntő csillagjegy

A horoszkóp szerint a Vízöntő egoja nem harsány és nem könnyen észrevehető, mégis nagyon erős. Nem kifejezetten a figyelemre vágyik, csak arra, hogy megvalósítsa saját elképzeléseit és megőrizze szabadságát. Őt nem lehet beskatulyázni. Éppen ez teszi őt fölényessé, mert különbnek tartja magát a sablonos embereknél. Meg van győződve arról, hogy egy lépéssel mások előtt jár. Ez a jegy különösen érzékeny a kritikára, főleg akkor, ha azt érzi, nem értik meg. A Vízöntő számára a függetlenség létkérdés és ha ezt veszélyben látja, az egoja azonnal védekező üzemmódba kapcsol.