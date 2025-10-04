Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy nárcisztikus – Te vajon köztük vagy?

Vannak, akik tényleg azt hiszik, hogy körülöttük forog a világ! Lássuk, mit árul el a horoszkóp, mely csillagjegyek rendelkeznek leginkább nárcisztikus vonásokkal!

Horoszkóp: ezekkel a csillagjegyekkel vigyázz, mert elképesztő nárcisztikusak

Fotó: PeachShutterStock/Shutterstock

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy a legnárcisztikusabb

Manapság már mindenki nárcisztikus. Aki valamiért nem szimpatikus, rögtön rámondjuk, hogy „nah az egy tipik nárci”. Mindenkinek az exe, az anyja, a bunkó szomszédja IS nárcisztikus. Azért ne vegyük ezt készpénznek. Freud szerint minden embernek van nárcisztikus vonása, különben életképtelenek lennénk. A nárcisztikus személyiségzavarnak egyébként is széles a spektruma. Ebben a cikkben viszont nem emelkedünk tudományos, pszichológiai magaslatokba, hanem az asztrológia ősi tapasztalatait alapul véve mutatjuk be azt a 3 csillagjegyet, akik több nárcisztikus vonással rendelkeznek, mint mások.

Kos – a főszereplő

Ha van jegy, aki imád az élre törni, az a Kos. Ő az, aki nem kér, hanem visz. Mindig siet, mindig vezet, és mindig övé az utolsó szó, ha nem az ő véleményét osztod, nincs is értelme a beszélgetésnek.

A Kos jegyű emberek tele vannak lendülettel, karizmával és persze véleménnyel – főleg saját magukról. Ne lepődj meg, ha egy egyszerű sztori is gyorsan arról kezd szólni, hogy ő mit csinált, és milyen fantasztikusan. Ez persze lehet szórakoztató, de hosszú távon kissé fárasztó és valljuk be, unalmas is. Jó lenne, ha néha más is labdába rúghatna mellette.

Oroszlán – az influenszer

Az Oroszlánok nem egyszerűen szeretnek szerepelni, hanem szükségük van rá, mint másnak az oxigénre. A Nap uralta jegy szülöttei imádják, ha csodálják őket. Bár tényleg van bennük valami csodálatra méltó, néha kicsit túl komolyan veszik saját magukat, és igencsak ki tudnak akadni, ha nem rájuk vetül minden fény.

Ha egy Oroszlán belép egy szobába, azt mindenki megérzi. Ő az, aki mindig tudja, hová álljon, hogy a legjobb fényben tűnjön fel – és nemcsak képletesen. A bókokat nem csak szereti, el is várja. Ha pedig nem kapja meg a napi adag elismerést, könnyen megsértődik. Az Oroszlán tehát nem beképzelt, ő egyszerűen úgy érzi, hogy reflektorfény nélkül megáll az élet. Talán igaza van. Vagy legalábbis ő így gondolja.