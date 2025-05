Így tisztítsd meg magad spirituálisan egy szemmel verés után a csillagjegyed alapján

Nyilas

Számos gyógynövény, füstölő és fa áll rendelkezésre a tisztításra, különösen szemmel verés után, amelyek jól illenek a Nyilas energiájához. A leggyakoribb lehetőségek közé tartozik a palo santo, a fehér zsálya és a sárkányvér. Emellett őrölt gyógynövényeket – például izsópot, rutát, rozmaringot vagy fenyőt – is égethetsz egy biztonságos füstölőtartóban vagy füstölő edényben faszénen, hogy megtisztítsd magadat és a környezetedet.

Bak

Ez a földjegy talán a legegyszerűbb módját választja annak, hogy újra földeltnek és kiegyensúlyozottnak érezze magát egy szemmel verés után. Kezd azzal, hogy leírod, mi történt veled – ha tudod, hogy ki irányította feléd a negatív energiát, az ő nevét is írd le. Fogj egy kis kerti ásót, és ás egy gödröt a birtokod szélén, ahová eltemeted a papírt közvetlenül a földbe. Ezzel a rituáléval le is zárul a folyamat. Ha nincs udvarod, akár egy cserepes növény földjébe is elászhatod a papírt.

Vízöntő

Ez a levegő jegy nagyra értékeli a társas kapcsolatokat, ezért folytasd csak azt, amit már most is lehet, hogy csinálsz: beszélgess a barátaiddal az érzéseidről. Ez a gyakorlat megkönnyebbülést hozhat, és segít csökkenteni a stresszt. A Vízöntők számára a gondolatok szóbeli kifejezése gyakran nagyobb tisztánlátáshoz és önismerethez vezet. Egyszerűen megosztani, mi jár a fejedben, erőteljes módja lehet annak, hogy megszabadulj a felgyülemlett érzelmektől.

Halak

Az édes, vizes Halak igazán jól ismeri a sírás természetét. De tudtad, hogy a sírás az egyik legjobb védekezés a szemmel verés hatásai ellen? Amikor sírunk, aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszerünk. A könnyek kortizolt – egy stresszhormont – tartalmaznak, amely a testünkben raktározódik. Ahogy ezek a könnyek távoznak, oxitocin és endorfin is felszabadul – ezek természetes tisztító és nyugtató anyagok a szervezetünk számára.

