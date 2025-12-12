Íme a kegyetlen igazság: ők a leghűtlenebb csillagjegyek

A szerelem alapja a bizalom. Sajnos azonban vannak olyan csillagjegyek, akik visszaélnek ezzel a bizalommal.

Hűtlen csillagjegyek, akik a legkönnyebben lépnek félre Fotó: Vladimir Vladimirov / GettyImages

Horoszkópunk is tehet róla, hogy viselkedünk egy kapcsolatban: mennyire passzolunk a párunkkal testileg és érzelmileg, mennyire visel meg minket egy szakítás, és mennyire tudjuk elengedni az exünket. Ezek mind olyan szegletei az életünknek, amit az univerzum képes befolyásolni. És bizony azt is, mennyire kacsintgatunk ki egy-egy párkapcsolatból. Most leleplezzük a leghűtlenebb csillagjegyeket!

Hűtlen csillagjegyek, akik szinte ösztönösen félrelépnek

Vízöntő

Egy érzelmileg is igazán kiszámíthatatlan csillagjegy, aki lázadó mivolta miatt hamar máshol keresi a boldogságot, ha a párjában nem találja meg. Ha úgy érzi, a szerelme nem értékeli igazán, vagy egyszerűen félreérti őt, kész mástól megkapni azt, amit hiányol. Ráadásul nem fogadja el a konvenciókat, így a kapcsolatok jól megszokott, konzervatív struktúráját is bármikor kész felrúgni.

Nyilas

E kalandvágyó jegy legnagyobb félelme, hogy úgy érzi: valaki vagy valami leköti, leláncolja. A szabadságvágyát és a felfedezés örömét mindennél többre tartja, így ha adódik egy alkalom, azzal bizony élni fog! Ráadásul számukra az "örökkön-örökké" egyet jelent a begyepesedéssel és az unalommal.

Ikrek

A leghűtlenebb csillagjegy kétségtelenül a mindenkivel flörtölő, játékos Ikrek. Kettős természetük kiszámíthatatlanná teszi őket, ráadásul ők azok, akik leginkább élnek a társaságban, a társaságért: mindenkivel megtalálják a közös hangot, ha azonban nem éri elég inger őket, az unalom lesz úrrá rajtuk, ami az ő esetükben végzetes lehet.