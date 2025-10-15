5 feng shui tipp, amitől a gyereked végre átalussza az éjszakát

Szülőként sokan ismerjük a jelenséget, amikor a gyerekünk éjjel háromkor az ágyunk szélén ül, mert felébredt és nem tud visszaaludni. Ilyenkor próbálkozunk mindenfélével, és közben azon aggódunk, mi lesz holnap, hiszen másnap megint korán kell kelni. Mindkettőnknek. Nem is gondolnánk, de néha a gyerekszoba elrendezése az, ami miatt a gyerekünk nem alszik jól. A feng shui, az ősi kínai térrendezési filozófia szerint a tér energiái hatnak a közérzetünkre, és a gyerekekre ez különösen igaz, ők még érzékenyebbek erre. Szerencsére néhány apró változtatás is elég lehet ahhoz, hogy a kicsi biztonságban, békében és mélyen aludjon. Mutatjuk az öt legjobb feng shui tippet, amelyet bármelyik szülő könnyedén megvalósíthat otthon.

A feng shui a barack, halvány rózsaszín, bézs és törtfehér színeket ajánlja

Fotó: Archi_Viz / Shutterstock

1. A gyerekszoba magassága

Ha a gyerekszobában nagyon magas a mennyezet, a gyerek ösztönösen kicsinek érezheti magát benne, mintha elveszne a térben. Ezt könnyen ellensúlyozhatod: húzz vizuális határvonalat nagyjából a gyerek feje fölött egy méterrel. Lehet ez egy színes girland, vagy egy füzér, esetleg más árnyalatú falfestés. A lényeg, hogy a szoba otthonosabbnak hasson a kicsi számára.

Ha extra pontokat akarsz szerezni, próbálj ki egy baldachint az ágy fölé – a gyerekek imádják, mert olyan, mintha egy saját kis birodalmuk lenne. Jó megoldás még a galériás ágy, ha nagyon nagy a belmagasság. Ezzel helyet is spórolsz.

2. Bútorok, formák, színek

A kicsik számára a felnőtteknek tervezett bútorok óriásinak tűnhetnek, egy hatalmas szekrény mellett aludni éppen ezért nem túl megnyugtató számukra. Válassz inkább alacsony bútorokat, és tegyél a gyerekszobába vastag, puha szőnyeget, amelyen szívesen eljátszanak egyedül is.

A színek terén a feng shui a pasztellszíneket ajánlja: a barackot, halvány rózsaszínt, bézst, törtfehéret. A harsány piros és a neonzöld helyett válassz meleg, nyugtató tónusokat – ezek segítik az ellazulást és az alvást. Az élénk színű ágyneműk és a mesehősökkel díszített huzatok ugyan szépek és izgalmasak lehetnek, de túlstimulálják a gyereket. Ha ő mégis ragaszkodik a kedvenc rajzfilmkarakteréhez, elég, ha az csak egy párnán vagy kisebb kiegészítőn jelenik meg.