Tértisztítás, szelleműzés otthon – Ezt vesd be, ha úgy érzed sosem vagy egyedül

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 20:30
spiritualitástértisztításmágia
Volt már olyan érzésed, mintha valaki figyelne, miközben egyedül vagy otthon? Lehet, hogy szellem jár nálad, és itt az ideje a szelleműzésnek. Mutatjuk, lépésről lépésre, mit kell tenned, hogy elűzd a kísértetet az otthonodból!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Vannak lakások, ahol egyszerűen nem érezzük jól magunkat, valami nyomaszt. Nyikorognak az ajtók, libbennek a függönyök, a tárgyak maguktól mozognak, a feszültség pedig nem múlik. Egyre erősödik benned az érzés, hogy kísértet szállta meg az otthonod. Ne aggódj, most eláruljuk, hogyan végezz szelleműzést, hogy megszabadulj a nem kívánt vendégektől.

Sikító nő egy lakásban amire ráférne a szelleműzés
Így végezd a szelleműzést, ha azt érzed, hogy nem vagy egyedül a lakásban.
Fotó: 123RF

Szelleműzési kisokos – Így szabadulj meg a szellemektől  

A spirituális hagyományok szerint, a lelkeknek 42 napjuk van rá, hogy távozzanak ebből a világból, de vannak akik valamiért nem tudtak továbblépni. Itt maradnak, és kísértenek. Hogy ez tényleg így van-e, mindenki döntse el maga. De az biztos, hogy a „szelleműzés” nem ördögtől való dolog – sokkal inkább lelki nagytakarítás.

A szelleműzés folyamata – első lépés: a rend

A legtöbb szelleműzés nem gyertyával vagy varázsigével kezdődik, hanem a felmosóval. A felhalmozott holmik, a por, a régi, rossz emlékű tárgyak mind-mind energiát visznek el. Amikor ezektől megszabadulunk, azonnal érezhető a különbség.

Nem véletlen, hogy a spirituális tanácsadók is a következőket javasolják:

  • Selejtezz! – amit évek óta nem használsz, ajándékozd el
  • Szellőztess sokat! – a friss levegő csodát tesz
  • Engedd be a fényt! – a napfény mindig jótékony hatású
  • Ha ezek megvannak, jöhet a lélekre ható rész
  • Illatok, amik segítenek megtisztítani a teret

Bizonyos illatoknak különös erejük van. A levendula például megnyugtat, a citrom felfrissíti a levegőt, a menta elűzi a fáradtságot, a rózsa pedig a harmóniát hívja vissza. Ezek nemcsak a hangulatunkat javítják, hanem a tér energiáit is felfrissítik.

Hívd segítségül az illatokat: gyújthatsz füstölőt, párologtathatsz illóolajat, vagy egyszerűen csak permetezhetsz néhány csepp aromát vízbe keverve – a lényeg, hogy közben te is ellazulj.

Tehetsz egy tál tiszta vizet a szoba közepére, ez is segíti az energiák pozitív áramlását.

Egy nő törökülésben ül a földön és közben szelleműzést végez
Az illatoknak ereje van, a gyertyák és a füstölők segítenek a szelleműzésben.
Fotó: 123RF

A legfontosabb: a szándék

Akár hiszel a szellemekben, akár nem, az egyik legfontosabb eleme a tértisztításnak, a szándék. Ha félelemmel állsz hozzá, az csak növeli a feszültséget. De ha nyitottan, tisztelettel kéred a negatív energiákat, hogy távozzanak, az már önmagában elindít egy változást.

Sokan ilyenkor hangosan is kimondják: „Köszönöm, hogy itt voltál, de most már mehetsz. Itt minden rendben van.” Ez nem varázslat, inkább pszichológiai eszköz – segít lezárni valamit, amit eddig nehezen engedtél el.

Szelleműzés, mint lelki takarítás

A szelleműzés házilag nem arról szól, hogy elűzzük a gonoszt, hanem arról, hogy helyet csináljunk a jó dolgoknak. Hogy a múlt terhei ne nyomják tovább a jelenünket. A takarítás, a fény, az illatok és a nyugodt szándék együttesen segít abban, hogy újra otthon érezd magad – szó szerint és átvitt értelemben is.

Lehet, hogy nem a szellem távozik ilyenkor, hanem valami bennünk oldódik fel. De végül is: nem ez a lényeg? 

Ha többet akarsz megtudni a szelleműzésről, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

