Tértisztítás, szelleműzés otthon – Ezt vesd be, ha úgy érzed sosem vagy egyedül

Vannak lakások, ahol egyszerűen nem érezzük jól magunkat, valami nyomaszt. Nyikorognak az ajtók, libbennek a függönyök, a tárgyak maguktól mozognak, a feszültség pedig nem múlik. Egyre erősödik benned az érzés, hogy kísértet szállta meg az otthonod. Ne aggódj, most eláruljuk, hogyan végezz szelleműzést, hogy megszabadulj a nem kívánt vendégektől.
A spirituális hagyományok szerint, a lelkeknek 42 napjuk van rá, hogy távozzanak ebből a világból, de vannak akik valamiért nem tudtak továbblépni. Itt maradnak, és kísértenek. Hogy ez tényleg így van-e, mindenki döntse el maga. De az biztos, hogy a „szelleműzés” nem ördögtől való dolog – sokkal inkább lelki nagytakarítás.
A legtöbb szelleműzés nem gyertyával vagy varázsigével kezdődik, hanem a felmosóval. A felhalmozott holmik, a por, a régi, rossz emlékű tárgyak mind-mind energiát visznek el. Amikor ezektől megszabadulunk, azonnal érezhető a különbség.
Bizonyos illatoknak különös erejük van. A levendula például megnyugtat, a citrom felfrissíti a levegőt, a menta elűzi a fáradtságot, a rózsa pedig a harmóniát hívja vissza. Ezek nemcsak a hangulatunkat javítják, hanem a tér energiáit is felfrissítik.
Hívd segítségül az illatokat: gyújthatsz füstölőt, párologtathatsz illóolajat, vagy egyszerűen csak permetezhetsz néhány csepp aromát vízbe keverve – a lényeg, hogy közben te is ellazulj.
Tehetsz egy tál tiszta vizet a szoba közepére, ez is segíti az energiák pozitív áramlását.
Akár hiszel a szellemekben, akár nem, az egyik legfontosabb eleme a tértisztításnak, a szándék. Ha félelemmel állsz hozzá, az csak növeli a feszültséget. De ha nyitottan, tisztelettel kéred a negatív energiákat, hogy távozzanak, az már önmagában elindít egy változást.
Sokan ilyenkor hangosan is kimondják: „Köszönöm, hogy itt voltál, de most már mehetsz. Itt minden rendben van.” Ez nem varázslat, inkább pszichológiai eszköz – segít lezárni valamit, amit eddig nehezen engedtél el.
A szelleműzés házilag nem arról szól, hogy elűzzük a gonoszt, hanem arról, hogy helyet csináljunk a jó dolgoknak. Hogy a múlt terhei ne nyomják tovább a jelenünket. A takarítás, a fény, az illatok és a nyugodt szándék együttesen segít abban, hogy újra otthon érezd magad – szó szerint és átvitt értelemben is.
Lehet, hogy nem a szellem távozik ilyenkor, hanem valami bennünk oldódik fel. De végül is: nem ez a lényeg?
Ha többet akarsz megtudni a szelleműzésről, nézd meg az alábbi videót:
