Szellem szállta meg Bányai Noémi szalonját! Trap Kapitány és szerelme szellemirtásba kezdtek

Idén márciusban jelentette be Molnár Tibor, Trap Kapitány az örömhírt, hogy Bányai Noémivel egy párt alkotnak, ám hivatalosan már január óta dúl a szerelem kettőjük közt. Az elmúlt napokban pedig együtt ünnepelhették Noémi születésnapját, ahol nem fogta vissza magát a zenész, mivel több meglepetést is szervezett barátnőjének.

Trap Kapitány Bányai Noémivel kettesben ünnepelt (Fotó: Trap Kapitány)

Noémi huszonötödik születésnapját ünnepelhette, amit fontosnak tart az énekesnő. „Azt gondolom, bár nem tartom magam öregnek, de ez már egy nagyon érett és felnőttes kor, úgyhogy sokat számított nekem ez a szülinap”– árulta el Bányai Noémi, majd hozzátette, hogy méltó volt ehhez a számhoz a pénteki nap. Azt is elárulta, hogy nagy szülinapozósnak tartja magát és vannak olyan fontos hagyományai, amik nem maradhatnak ki.

„Én az a típusú ember vagyok, akinek fontos ez a nap és mindenkinek tudnia kell, hogy éppen most van a szülinapom” – mondta el Bányai Noémi, aki korábban már beszélt arról, hogy mennyire fontosak neki a családi születésnapok.

A szellemek is fontos szerepet kaptak Bányai Noémi szülinapján

Idén kettesben ünnepeltek és programokból sem volt hiány, mivel Trap Kapitány már hónapokkal előtte elkezdte tervezni ezt a napot.

Elmentünk a kedvenc éttermembe, majd utána zsályát vettünk, mivel a szalonomban szellemet kellett űzni és a ChatGPT segítségével ezt a problémát is megoldottuk”

– mesélte Noémi, ám Trap Kapitány itt még nem állt le az ajándékokkal, mivel a szellemirtás után a rózsa és a shopping sem maradhatott ki a programból.

Bányai Noémi párja Trap Kapitány nem vallott szégyent az első közös születésnapon (Fotó: Trap Kapitány)

Sikerült frappánsan zárni az estét, mivel este kilenckor, amikor már együtt filmeztek Noémiék még egy hívás is érkezett Tibor telefonjára és kiderült, hogy egy tortával is készült a nagy napra. „Amikor elment kiválasztani, milyen torta legyen, akkor a citrom és a csoki volt a két lehetőség és szerencsére sikerült a kedvencemet, a csokisat megrendelni, mivel tudja, hogy nem szeretem az egészséges édességeket”– mesélte Noémi viccesen az esetet, majd elismerte, hogy el is érzékenyült, amikor megkapta a tortát.

Izgalmakkal teli volt a hétvége is

„Sajnos a hétvégén még csaptelepet is kellett cserélnem, pedig soha életemben nem csináltam olyat és még a vízvezeték szerelők az eszközöket is elvitték, szóval jól néztünk ki. Tegnap pedig sikerült betörnöm a lakásajtó üveg részét, így még azt is cserélni kell” – mesélte Trap Kapitány a hétvégi történéseket és bevallotta, hogy nem unatkoztak az elmúlt napokban.