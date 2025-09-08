Íme egy filléres házi csodaszer, amelytől tiszta lesz a lakás és nyugodt a lélek

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 12:15
Levendulás olaj, levendulás süti, levendulás gin: a levendula ma már számos termék alapja lehet, azt azonban kevesen gondolják, hogy ecettel vegyítve egy különösen hatékony, egyúttal léleknyugtató tisztítószer készíthető belőle. Ha olcsó és környezetbarát alternatívát keresel a takarításhoz, a levendula és az ecet kombója pont neked való!
Cikkünkből most megtudhatod, mire képes egy marék levendula és egy kis ecet. A levendulás ecet remek választás, ha eleged van a drága vegyszerekből. Mutatjuk, hogyan készítsd el egyszerűen, otthon!

levendulás ecet, levendula
Levendulamező.
Fotó: Flower_Garden /  Shutterstock 

Levendula és ecet, amelytől tiszta lesz a lakás és nyugodt a lélek

A levendulás ecet egy házilag könnyen elkészíthető tisztítószer, amellyel rengeteget spórolhatsz és még a környezetedet is óvhatod, csökkentve az ökológiai lábnyomod. Ráadásul pontosan tudni fogod, hogy mit tartalmaz a tisztítószered, így az allergéneket is elkerülheted. 

A levendula régóta ismert finom illatáról, jótékony idegnyugtató hatásáról, az ecet pedig kiváló fertőtlenítő, szagtalanító és vízkőoldó. Most képzeld el ezt a kettőt együtt! Ez a páros verhetetlen a házilag előállított tisztítószerek között.

levendulás ecet, otthoni tisztítószer
A levendulás ecet otthon, fillérekből elkészíthető.
Fotó: Indre Pau /  Shutterstock 

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz

  • 1 befőttesüveg
  • 1 marék szárított levendula virág 
  • Fehér ecet vagy almaecet 
  • Kevés mosogatószer 
  • 1 spray flakon

Így készítsd el otthon

Nagyon egyszerű dolgod lesz. Az alaposan kitisztított befőttesüveget töltsd fel ecettel, körülbelül az egyharmadáig, majd nyomj bele 1-2 pumpával a kedvenc mosogatószeredből. Ezután pakold bele a levendulavirágokat, végül az üveget töltsd fel színültig vízzel. Egy-két hétig pihentesd a keveréket, miközben mindennap rázogasd meg egy kicsit. Végül szűrd le a levendula ecetet, és töltsd a spray flakonban. Kezdheted is a takarítást!

Ablaktisztítás sárga kesztyűben
Ablaktisztításra kiváló a levendulás ecet.
Fotó: Vitaliy Hrabar /  Shutterstock 

Mire használhatod?

Szinte mindenre. Ablakpucoláshoz, konyhapult tisztítására, fürdőszobába, felmosáshoz, még a hűtőbe is befújhatod egy-egy takarításnál, mivel szagtalanítóként is működik.

