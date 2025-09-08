Íme egy filléres házi csodaszer, amelytől tiszta lesz a lakás és nyugodt a lélek

Cikkünkből most megtudhatod, mire képes egy marék levendula és egy kis ecet. A levendulás ecet remek választás, ha eleged van a drága vegyszerekből. Mutatjuk, hogyan készítsd el egyszerűen, otthon!

Levendulamező.

Fotó: Flower_Garden / Shutterstock

Levendula és ecet, amelytől tiszta lesz a lakás és nyugodt a lélek

A levendulás ecet egy házilag könnyen elkészíthető tisztítószer, amellyel rengeteget spórolhatsz és még a környezetedet is óvhatod, csökkentve az ökológiai lábnyomod. Ráadásul pontosan tudni fogod, hogy mit tartalmaz a tisztítószered, így az allergéneket is elkerülheted.

A levendula régóta ismert finom illatáról, jótékony idegnyugtató hatásáról, az ecet pedig kiváló fertőtlenítő, szagtalanító és vízkőoldó. Most képzeld el ezt a kettőt együtt! Ez a páros verhetetlen a házilag előállított tisztítószerek között.

A levendulás ecet otthon, fillérekből elkészíthető.

Fotó: Indre Pau / Shutterstock

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz

1 befőttesüveg

1 marék szárított levendula virág

Fehér ecet vagy almaecet

Kevés mosogatószer

1 spray flakon

Így készítsd el otthon

Nagyon egyszerű dolgod lesz. Az alaposan kitisztított befőttesüveget töltsd fel ecettel, körülbelül az egyharmadáig, majd nyomj bele 1-2 pumpával a kedvenc mosogatószeredből. Ezután pakold bele a levendulavirágokat, végül az üveget töltsd fel színültig vízzel. Egy-két hétig pihentesd a keveréket, miközben mindennap rázogasd meg egy kicsit. Végül szűrd le a levendula ecetet, és töltsd a spray flakonban. Kezdheted is a takarítást!

Ablaktisztításra kiváló a levendulás ecet.

Fotó: Vitaliy Hrabar / Shutterstock

Mire használhatod?

Szinte mindenre. Ablakpucoláshoz, konyhapult tisztítására, fürdőszobába, felmosáshoz, még a hűtőbe is befújhatod egy-egy takarításnál, mivel szagtalanítóként is működik.

Az alábbi videót se hagyd ki!

