Álomfejtés – Ezt jelenti, ha szarvassal álmodtál

A szarvas totemállatként és lélekvezetőként a magasabb rendű, isteni minőség jelképe – kultúrák, vallások, legendák és népi rítusok változatos formában megjelenő, állandó szereplője. Egyetemes jelenléte nem véletlen: felbukkanása nem ritkán egy közelgő fordulópontot jelez az életünkben, így nem érdemes figyelmen kívül hagynunk. Tudnunk kell, hogy az álomfejtés ősi tudománya szerint mit jelent szarvassal álmodni.

Mutatjuk mit jelent az álomfejtés ősi tudománya szerint, mit jelent szarvassal álmodni

Fotó: Evgeniya Litovchenko / Shutterstock

Ezt jeleti szarvassal álmodni az álomfejtés szerint

Mit jelképez a szarvas?

Ősidők óta állandó szereplője és vezető motívuma a mondáknak a szarvas. Egyszerre jelképezi a vándorlást, az útkeresést és a megújulást. Saját történelmünkben a csodaszarvas legendája a honkeresés felemelő és iránymutató jelképe. Távolabb, Japánban ezeket az állatokat évszázadok óta szent hírnököknek tartják; Nara város parkjában ma is szabadon élnek, a Kaszuga-szentély környezetének szakrális rendjéhez kapcsolódva. A kelta világban az agancsos istenség, Cernunnos a termékenységhez, az életerőhöz és a természet ciklusaihoz kötődik; a görög mítoszokban pedig Aktaión átváltozása a határok áthágásának, majd a sorsszerű átalakulásnak a jelképe. Nem véletlen tehát, hogy a modern olvasatokban is az intuíció, a megújulás és a belső iránytű szimbóluma maradt, totemállatként pedig ráirányítja figyelmünket az igazán fontos dolgokra.

Lelki vezető

A lelkünk felé vezető kapu őrzőjeként tekinthetünk rá: arra ösztönöz minket, hogy lépjünk be saját belső világunkba, jelenléte iránymutatásként szolgálhat és segítheti belső fejlődésünket. Arra ösztönözhet minket, hogy fejlesszük a figyelmünket, lássunk a felszínes dolgok mögé, valamint érezzünk rá a szavak és a tettek mögötti energiákra. Óvatosságra is int kommunikáció közben: hallgassunk többet, beszéljünk kevesebbet, váljunk bölcsebbé. Alkalmazkodásra is tanít, és segít megérezni a megfelelő pillanatot – mikor lépjünk, mikor várjunk, mikor hátráljunk ki egy helyzetből.

Közösségi szinten arra irányítja rá a figyelmet, hogy engedjük közel egymást, mert együtt könnyebben küzdhetünk meg a nehézségekkel. Ugyanakkor, ha rendet kell tennünk magunk körül, húzzunk határokat: védjük meg az érdekeinket, és mondjunk nyugodtan nemet a tolakodásra. Így tudunk majd értő figyelemmel fordulni mások felé, és ennek megfelelően kommunikálni velük.