Varázslat az igazság kiderítésére – a tudatalattink megnyitása, ami már tudja a választ

Ha problémánk adódik, az elménk sok esetben próbálja racionalizálni, szépíteni vagy tagadni a felismeréseinket, miközben a tudatalattink már régen érzékeli a valóságot. A lélek pedig sohasem téved, így ha meg akarjuk hallani az igazságot, csendet kell teremtsünk magunkban. Az alábbi varázslat segít abban, hogy az igazság ne kívülről, hanem belülről táruljon fel számunkra. Hogy tisztán lássuk, mi az a valóság, amelyet eddig eltakart a fájdalom, a vágy vagy a félelem.

Az igazság varázslatos kiderítéséhez szükséged lesz egy tükörre

Fotó: T.Den_Team / Shutterstock

Az igazság feltárásának éjszakai varázslata

Az igazság feltárásának éjszakai rituáléját a legjobb, ha a növekvő Hold idején, vagy telihold előtti estén végezzük el. A szükséges eszközök:

1 db fehér gyertya ( az igazság és a tisztaság szimbóluma )

1 tükör

1 tál víz

1 db papír és toll

néhány csepp citromlé vagy só (a megtisztuláshoz)

A varázslat menete

Tisztítás és fókuszálás

Teremtsünk kellemes atmoszférát a szobában hangulatvilágítással, kellemes illatokkal, és gyújtsuk meg a fehér gyertyát az asztalon. Helyezzük a tükröt is az asztalra, üljünk le elé, és nézzünk a saját szemünkbe. Lélegezzünk mélyen háromszor, majd mondjuk ki halkan: „Látni akarom az igazságot! Nem azt, amit hallani szeretnék, hanem a színtiszta, igaz valóságot!”

Az intuíció bekapcsolása

Cseppentsünk pár csepp citromlevet vagy egy csipet sót a vízzel töltött tálba, ez szimbolikusan megtisztítja az energiát. Mártsuk bele az ujjainkat a vízbe, majd érintsük meg egyik ujjunkkal a homlokunk közepét, a harmadik szem csakránkat.

A kérdés leírása

Írjuk le a papírra azt a kérdést, amelyre választ szeretnénk kapni. Például: „Mi a valóság ezzel az üggyel kapcsolatban?” vagy „Bízhatok-e igazán XY-ban?”. Ezután helyezzük a papírt összetekerve a gyertya mellé, és figyeljük meg a láng mozgását. Ha a láng nyugodt, az igazság pillanata már közel van. Ha remegni, pislákolni kezd, még zavar van bennünk, ami elhomályosítja a tisztánlátást.

A tükör üzenetének értelmezése

Nézzünk újra a tükörbe és engedjük, hogy feljöjjenek képek, gondolatok és érzések. Ne elemezzük, csak figyeljük meg azokat. Az igazság legtöbbször nem szavakban érkezik, hanem érzések, intuíció formájában. Ezt követően fújjuk el a gyertyát, és mondjuk hangosan: