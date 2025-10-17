Varázslat az igazság kiderítésére – a tudatalattink megnyitása, ami már tudja a választ

Ha problémánk adódik, az elménk sok esetben próbálja racionalizálni, szépíteni vagy tagadni a felismeréseinket, miközben a tudatalattink már régen érzékeli a valóságot. A lélek pedig sohasem téved, így ha meg akarjuk hallani az igazságot, csendet kell teremtsünk magunkban. Az alábbi varázslat segít abban, hogy az igazság ne kívülről, hanem belülről táruljon fel számunkra. Hogy tisztán lássuk, mi az a valóság, amelyet eddig eltakart a fájdalom, a vágy vagy a félelem.
Az igazság feltárásának éjszakai rituáléját a legjobb, ha a növekvő Hold idején, vagy telihold előtti estén végezzük el. A szükséges eszközök:
Teremtsünk kellemes atmoszférát a szobában hangulatvilágítással, kellemes illatokkal, és gyújtsuk meg a fehér gyertyát az asztalon. Helyezzük a tükröt is az asztalra, üljünk le elé, és nézzünk a saját szemünkbe. Lélegezzünk mélyen háromszor, majd mondjuk ki halkan: „Látni akarom az igazságot! Nem azt, amit hallani szeretnék, hanem a színtiszta, igaz valóságot!”
Cseppentsünk pár csepp citromlevet vagy egy csipet sót a vízzel töltött tálba, ez szimbolikusan megtisztítja az energiát. Mártsuk bele az ujjainkat a vízbe, majd érintsük meg egyik ujjunkkal a homlokunk közepét, a harmadik szem csakránkat.
Írjuk le a papírra azt a kérdést, amelyre választ szeretnénk kapni. Például: „Mi a valóság ezzel az üggyel kapcsolatban?” vagy „Bízhatok-e igazán XY-ban?”. Ezután helyezzük a papírt összetekerve a gyertya mellé, és figyeljük meg a láng mozgását. Ha a láng nyugodt, az igazság pillanata már közel van. Ha remegni, pislákolni kezd, még zavar van bennünk, ami elhomályosítja a tisztánlátást.
Nézzünk újra a tükörbe és engedjük, hogy feljöjjenek képek, gondolatok és érzések. Ne elemezzük, csak figyeljük meg azokat. Az igazság legtöbbször nem szavakban érkezik, hanem érzések, intuíció formájában. Ezt követően fújjuk el a gyertyát, és mondjuk hangosan:
„Köszönöm, hogy megláthatom magamban az igazságot, amit készen állok elfogadni.”
A papírgalacsint másnap reggel égessük el vagy dobjuk folyóvízbe, esetleg temessük el a földben.
A rituálé után 1-2 napon belül általában jelek érkeznek, álmok, véletlennek tűnő üzenetek vagy konkrét beszélgetések formájában. Ne keressük görcsösen a válaszokat, az igazság mindig megmutatja magát akkor, amikor már nyitottak vagyunk a befogadására.
