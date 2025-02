Ősi indián horoszkóp: mit mond rólad a totemállatod?

Holló indián horoszkóp

Szeptember 22-október 22.

Remek társ, barát, munkatárs, mert nagyon könnyen alkalmazkodik és hoz kompromisszumokat. Empatikus személyiség, mindig figyelembe veszi mások érdekeit is, diplomatikus, ugyanakkor igazságos természet. Gondot okozhat neki, hogy mivel ennyire kerüli a konfliktusokat, nehezen érvényesíti a saját érdekeit.

Kígyó indián horoszkóp

Október 23-november 22.

Belső tűz és szenvedély viszi előre az útján. Határozott elképzelése van mindenről, nehezen befolyásolható, ám ő könnyedén manipulál másokat. Rendkívül jó az emberismerete, mindig „átlát a szitán”. Spirituálisan is nyitott, a kígyó az indián mitológiában a megújulás, újjászületés állata is. Keményen küzd a céljaiért, általában el is éri, amit akar.

Bagoly indián horoszkóp

November 23-december 21.

A lélek, a tudás, a bölcsesség madara a bagoly. A jegy szülöttét a világ megismerésének vágya hajtja előre. Rosszul viseli a kötöttségeket, mindig újabb és újabb célokra van szüksége. Hit, erő, optimizmus jellemzi. Igazi idealista. Imád vitatkozni, főleg elvont kérdésekről.

Lúd indián horoszkóp

December 22-január 19.

Állhatatos, előrelátó, megfontolt és gyakorlatias. Szorgalmasan dolgozik, apró, de biztos lépésekkel halad előre az útján. Becsületes és jószívű. Lehet rá számítani. Erkölcsi kérdésekben szigorú, ám igazságos. Mindig lehet bízni az adott szavában, azt nem szegi meg soha.

Vidra indián horoszkóp

Január 20-február 18.

Vonzódik az új, szokatlan dolgokhoz, mozgékony, nyitott, érdeklődő alkat. A folytonos változás a lételeme, a rutinfeladatok halálosan untatják. Ő az újító, a forradalmár, remek, meglepő meglátásai vannak, bár néha kissé valóságtól elrugaszkodott a látásmódja. Mindig segít a nálánál gyengébbeknek, gyűlöli a hatalmaskodást, az önkényeskedést.

Farkas indián horoszkóp

Február 19-március 20.

Bár a külseje határozottságot sugall, meglepően érzékeny alkat. Együtt érző és segítőkész, de keményen tud küzdeni, ha úgy hozza a sors, hogy erre van szükség. Közösségi alkat, szívén viseli mások sorsát. Általában szívesen dolgozik csapatban, ám időnként szüksége van egyedüllétre is, amikor a saját útját járhatja.