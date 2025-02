Sorsfordító lesz a Kígyó éve, sokak számára jön új időszámítás

Az ősi kínai horoszkóp holdhónapok alapján készül el. A kínai holdújév és vele a Fa Kígyó éve 2025. január 29-én vette kezdetét, és egészen 2026 február 16-áig tart. A kígyó szimbólum a bölcsességet, az intelligenciát, az éleslátást és az intuíciót jelképezi. De amiatt, hogy a kígyó levedli bőrét, és így újult erővel lép az élet körforgásába, ezáltal az átalakulást, megújulást is szimbolizálja. Ezzel jelezve, hogy az emberiségnek is fontos arra figyelni, hogy mindig meg tudjon újulni, a saját bölcsességét és éleslátását is bevetni a céljai elérése érdekében. Mivel a kígyót a találékonyság is jellemzi, ezért is fontos, hogy mindig minden helyzetben az éleslátásunkra és az intuíciónkra figyeljünk. Így a terveink megvalósításában ezek a tulajdonságok előre visznek és sokkal hatékonyabban és kreatívabban tudunk működni – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus a Fanny magazinnak.

A kígyó az átalakulást, megújulást is szimbolizálja / Fotó: Pixabay / Pexels

Mire kell figyelni a Kígyó évében a kínai asztrológia szerint?

Semmiképp se hagyjuk figyelmen kívül, hogy ez az időszak új időszámítás kezdete is sok szempontból, és a Kígyó éve szemléletváltást hoz az emberiségnek. Vagyis a régi minták, berögzült megszokások már nem biztos, hogy jó irányba visznek bárkit is. Emellett a kígyó jegy mindig valami titokzatosságot rejt, ezért sokszor csak az utolsó pillanatban lesz rálátásunk bizonyos dolgokra, és éppen ezért annyira fontos a kreativitás, hogy megfelelően tudjunk reagálni. Mivel a kígyó rejtőzködő is, így sok esetben a rejtett dolgok és esetleges kihívások is csak utolsó pillanatban kerülnek a napvilágra.

Mit hoz a kígyó éve 2025-ben?

A kínai asztrológia szerint minden állatövi év az öt elem valamelyikéhez kapcsolódik. Ezek a következők: Fa, Tűz, Föld, Víz, Fém. Az új esztendő a Fa Kígyó jegyében telik, ami egyrészt fizikai síkon van hatással az életünkre, így a munkában, családalapítás szempontjából és pénzügyi gyarapodás területén van jelentősége. Ezért is nagyon fontos ezeken a területeken az éleslátás és a jó intuíció és nem az elhamarkodott döntések meghozatala. Mert ha mégsem cselekszünk megfontoltan, átgondoltan és bölcsen, akkor annak sajnos komoly következményei lehetnek, amit már nem lehet helyrehozni. Emellett ebben az időszakban figyelni kell az adódó lehetőségekre, amiket némi találékonysággal a javunkra fordíthatunk.