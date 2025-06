3 csillagjegy, aki nélkül széthullik minden baráti társaság

Minden baráti társaságnak van egy feje, egy hangadója, egy vezetője, még akkor is, ha ez nincs kimondva. Nélkülük ugyanis egyszerűen széthullana a társaság, káoszba, összevisszaságba fulladna minden összejövetel. Sokszor ők a leghangosabban, a legharsányabbak a társaságban, ők azok, akik eldöntik, hogy hova menjetek, rendeljetek-e valamit enni, mikor találkozzatok… Horoszkópjuknak köszönhetően valahogy mindenki hallgat rájuk, dominanciájuk még akkor is egyértelmű, ha netán elsőre nem harsogják, hogy ők a vezetők. De mely csillagjegyekről is van szó? Eláruljuk!

Ez a három csillagjegy lesz egy-egy baráti társaság vezetője Fotó: Unsplash

Ezek a csillagjegyek minden baráti társaság vezetői

Oroszlán

Naná, hogy a Nap uralta, fényesen ragyogó Oroszlán került fel elsőként erre a listára. Ki más? Született vezető, karizmatikus és magabiztos, aki pontosan tudja, melyik pillanatban kell kiállni a társaság elé, és melyik pillanatban kell irányítani őket. Ráadásul hihetetlen kisugárzással és energiával rendelkeznek, aminek köszönhetően ugyancsak ösztönösen gravitál hozzájuk a teljes társaság.

Szűz

Ha egy baráti társaságban van egy Szűz csillagjegy, rá egy idő után biztosan a csoport “anyukájaként” hivatkoznak majd. Nem véletlenül: jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, így bárkinek van szüksége tanácsra, hozzá garantáltan lehet fordulni. Ha pedig valami komolyabb, összetettebb baráti eseményt, találkozót, kirándulást kell megszervezni, keresve se találnának nála jobbat. Ráadásul tíz lépéssel előre gondolkoznak, így pontosan tudják, mikor mit kell tenni. Noha szeretnek panaszkodni a vezető szerep miatt, valójában gyűlölik, ha valaki beleszól a tervekbe - azt meg pláne, ha el kell térni tőlük.