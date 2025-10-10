Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Akár egy horrorfilmben: ezért ne legyen tükör az ágyadnál

spiritualizmus
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 20:15
szellemtükör
A tükör az egyik legártatlanabb lakberendezési tárgynak tűnik. Ott van a hálóban, a nappaliban, a fürdőszobában, és általában fel sem merül bennünk, hogy bármilyen problémát is okozhat. Egy médium szerint azonban nagyon nem mindegy, hová kerül a tükör.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

A tükörhöz évszázadok óta rengeteg hiedelem kötődik. A legtöbben hallottuk már azokat a babonákat, hogy nem szerencsés eltörni, vagy hogy éjfél után jobb, ha nem nézünk bele. Vannak, akik szerint egyenesen kaput nyithat a szellemek felé, és van, aki úgy gondolja, megőrzi az energiákat.

fiatal nő és egy szellem arcképe a tükörben
A tükör a népi babonák szerint veszélyeket rejthet. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Leah, aki médiumként és démonológusként hivatkozik magára, rendszeresen beszél a tükrökről a közösségi oldalán. Azt állítja, hogy különösen veszélyes, ha az ágyunkkal szemben van egy tükör, mert az alvás közben bevonzhatja a nem kívánt energiákat.

Tükör a hálószobában – A médium figyelmeztetése a szellemekre

„Nem tudom elégszer hangsúlyozni: ne legyen tükör az ágyaddal szemben” – mondta egy videójában. Szerinte a tükrökön keresztül különféle szellemek járhatnak át a túlvilágról, és ezek az entitások nem mindig barátságosak. Úgy véli, a nyugtalan alvás, a furcsa éjszakai gondolatok vagy rémálmok mögött sokszor éppen ezek a szellemek állnak.

Arra is figyelmeztet, hogy a használt, például aukción vásárolt tükrök különösen kockázatosak lehetnek. Ezek mind magukban hordozhatják az előző tulajdonos otthonának energiáit, amelyek kifejezetten negatívak is lehetnek.

Átjáró a túlvilágra 

Leah szerint a tükröket nem muszáj kidobni, de érdemes óvatosan bánni azokkal. Azt javasolja, hogy takard le a tükröt egy kendővel vagy pléddel, ha közvetlenül az ágyad felé néz; mondj védelmező imákat, és képzeletben húzz egy védőpajzsot a tükör köré; időnként füstölj zsályával, hogy megtisztítsd a teret a negatív energiáktól. „Ezt mind azért mondom, hogy megvédjelek” – hangsúlyozza.

viktoriánus ruhában ülő nő tükörrel
A spiritualitásban jártas személyek szerint a tükrök túlvilági átjárók lehetnek. 
Fotó: DarkBird /  Shutterstock 

Félelmetes tapasztalatokról számolnak be a netezők

Többen kommentben írták, hogy gyerekkoruk óta hallják ezt a tanácsot. Volt, aki elmesélte: a nagymamája mindig levette vagy letakarta a tükröt, ha idegen helyen aludt. Más arról számolt be, hogy egy árverésen vásárolt tükör furcsa energiát árasztott, és végül meg kellett szabadulnia attól.

Akadt, aki egy saját rémisztő élményéről beszélt: az ágy közelében álló tükör miatt olyan ijesztő dolgokat tapasztalt, hogy még ma is felriad éjszakánként.

Akkor most mit higgyünk a tükörről?

A tükrök veszélyeiről nincs tudományos bizonyíték. A szakemberek szerint a rossz alvás mögött sok minden állhat, a stressztől kezdve a túl sok képernyőidőig. A hiedelmek tovább élnek, és sokan inkább biztosra mennek, egyszerűen áthelyezik vagy letakarják a hálószobai tükröt.

Az alábbi videóban bajlóslatú tükrök történetét ismerheted meg:

