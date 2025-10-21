Ettől azonnal megkönnyebbülsz – 5 auratisztítási módszer, hogy újra önmagad lehess

Az aura egy szivárványszerű energiamező, amely tested körül pulzál, miközben tükrözi fizikai, érzelmi és mentális állapotodat. Tehát olyan, mint egy pajzs, ami szabad szemmel láthatatlan, egyesek szerint azonban érzékelhető. Ezért léteznek olyan auratisztítási technikák, amelyekkel könnyedén elérheted, hogy jobban érezd magadat és helyreálljon belső harmóniád.

A forró fürdő egy remek módja az auratisztításnak.

5 auratisztítási módszer, amitől azonnal megkönnyebbülsz

Amikor azt mondjuk, hogy „nagyon rossz megérzésem van” valamivel kapcsolatban, akkor az auránk dolgozik, melyre a mérgező kapcsolatok, a családi problémák és a rossz munkahelyi körülmények is negatívan hathatnak. Ha kimerültnek, stresszesnek vagy inspiráció nélkülinek érzed magad, akkor itt az ideje, hogy alkalmazd a következő auratisztítási technikák egyikét!

Sétálj az esőben

Nem vagy cukorból, ezért add át magad az esővíz általi megújulásnak! Így ugyanis a természet által tisztíthatod meg az aurádat a káros energiáktól. Éld át a pillanatot, érezd a bőrödön legördülő esőcseppeket és képzeld el, ahogy a feszültség lecsorog rólad, helyét pedig átveszi a teljes nyugalom. Az esőben való séta továbbá hozzájárulhat a koncentráció javításához is, viszont eszedbe se jusson zivatarban bóklászni!

Vegyél egy nyugtató fürdőt

A fürdéssel való energiatisztítás egy nagyszerű módja annak, hogy megszabadulj az ártó energiáktól és megújulj. A víz ugyanis segít abban, hogy a tested és a lelked harmóniába kerüljön egymással, miközben az előző technikához hasonlóan a víz természetes tisztító erejét alkalmazod. Bátran használj illóolajokat, például levendulát. ami megnyugtatja az idegeket és segít még jobban ellazulni.

Figyelj mások energiáira

Vedd sorra azokat a személyeket és helyzeteket, amelyek kiszipolyozzák az energiaraktáraidat és legyengítenek téged. Jólléted miatt ugyanis elengedhetetlen, hogy minimálisra csökkentsd azokat a szituációkat, amik elnyelik az erődet. Mivel auráink befolyásolhatják egymást, tartsd távol magad az örökké elégedetlen, negatív gondolkodású emberektől.